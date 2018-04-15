5 быстрых яичных паштетов с разными вкусами

Крашеные яйца - самый распространенный пасхальный подарок, который всегда к месту. Но помните, что хранятся вареные яйца не больше недели - а после из еды превращаются в памятный сувенир. Если сувениров оказалось слишком много, то без промедления пустите их на паштет. Любая из этих закусок мгновенного приготовления может стать украшением пасхального стола.

1. Яйца + грибы

Грибы подойдут любые: и жареные, и маринованные. Если используете жареные — просто сделайте массу чуточку острее и прокрутите их в блендере или мясорубке вместе с жареным луком. С маринованными на 5 крутых яиц вам понадобиться примерно 150 г грибов, 3 ст.л. лимонного сока, 1 ст.л. горчицы, 3 ст.л. сметаны. Грибы вполне допустимо заменить на маринованные огурцы — но интереснее все-таки с грибами. Подавайте с гренками из бородинского хлеба или на ржаных краюшках

2. Яйца + тунец и огурец

Идеальное дополнение к утренним гренкам и тостам. Все, что вам нужно, — нажать кнопку блендера. На 5 яиц уйдет 1 банка (250 г) консервированного в масле тунца, 100 г маринованных огурчиков, 3 ст.л. майонеза или сметаны, 1 ст. л. горчицы. Будет отлично, если в доме обнаружится свежий багет, но и с обычным нарезным батоном — тоже весьма недурственно.

Если соберетесь делать с этой намазкой сэндвичи, обязательно добавьте в них свежий огурец, стебель сельдерея или листья салата.

Намажьте вафельный хлеб поочередно грибным, ореховым и тунцовым паштетом - получится слоеный закусочный пирог

3. Яйца + сыр и чеснок

В студенческих кругах этот не хитрый, но очень вкусный вариант сырного салата называется «Белочка». Почему — никто не знает. Но то, что без «Белочки» не обходится ни одно застолье в в вузовских общагах — неоспоримый факт. Рецепт на 3 минуты: натираем сыр и яйца в одну миску, добавляем пропущенный через пресс чеснок, зелень и заправляем майонезом. Пропорции — так, как вам нравится. Можно слегка усложнить сюжет и добавить мелко тертую свежую морковь или сладкий перец, использовать вместо чеснока паприку или заправить салат не майонезом, натуральным йогуртом - «Белочке» это будет только на пользу.

В красивой подаче "Белочка" может стать вполне эстетской закуской

4. Яйца + кукуруза и копченая колбаса

Ноу-хау из советского прошлого. Когда-то копченая колбаса была в дефиците, да и не каждый мог себе ее позволить. А такие вот бутерброды, где колбаса как бы присутствовала, но не вся целиком, позволяли и гостей накормить, и бюджет сэкономить. Мы на колбасе экономить не советуем — на 5 яиц вам понадобиться 300 г колбасы (лучше всего — сырокопченой, с мелким жирком), пучок зеленого лука, укроп, совсем чуть-чуть майонеза, только, чтобы не было мучительно сухо, и полбанки сладкой кукурузы. Колбасу нужно как можно мельче нарезать, чтобы она стала с яйцами единым целым, а кукурузу оставить целиком — чтобы было, что пожевать. Таким миксом вкусно начинять рулетики из баклажанов или кабачков, помидоры или печеную картошку.

5. Яйца + орехи и жареный лук

Нежный, сливочный паштет с ореховым оттенком вкуса понравится всей семье. Особенно его стоит взять на заметку вегетарианцам — ощущение такое, что это мясная закуска, хотя мяса в нем — ни грамма. На 5 яиц нужно 250 г жареного лука, 50 г грецких или кедровым крупнорубленных орехов, пару зубчиков чеснока, кусочек сливочного масла, соль и перец. Все быстренько в блендер — и на горячую гренку.

Ореховый паштет - вегетарианское блюдо, в котором присутствует мясной вкус