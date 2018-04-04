Четыре вкуса

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Английский суп-пюре на основе яблок с пикантной ноткой карри

Английский суп-пюре на основе яблок с пикантной ноткой карри

Суп-пюре из яблок — отличная идея для ужина. Особенно это блюдо понравится тем, кто на диете. Легкий, нежный и ароматный суп-пюре готовится очень просто и из минимума ингредиентов.

Ингредиенты

  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 2 средние луковицы
  • 2 см свежего корня имбиря
  • 1,5 ст. л. порошка карри
  • 3 кислых зеленых яблока
  • 2 средних красных картошки
  • 1 ч. л. крупной соли
  • 3,5 ст. куриного бульона
  • 1/2 ст. сливок
  • ½ ч. л. молотого черного перца
  • ½ ст. сметаны
  • листья петрушки

Способ приготовления
1. Растопить сливочное масло в толстостенной кастрюле на среднем огне. Положить измельченный лук и пассеровать до полупрозрачного состояния.
2. Добавить натертый имбирь и порошок карри и держать на огне, помешивая, 1 минуту.
3. Присоединить нарезанные дольками яблоки, порезанный кубиками картофель, соль и куриный бульон, довести до кипения и варить на среднем огне около 15 минут. Снять с огня и дайте немного остыть.
4. С помощью блендера превратить суп в пюре, перемешать со сливками, приправить солью и перцем.
5. На среднем огне еще раз прогреть его, но, не давая закипеть.
Подавать готовый яблочный суп украсив сметаной и листьями петрушки.

Приятного аппетита!

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