Английский суп-пюре на основе яблок с пикантной ноткой карри

Суп-пюре из яблок — отличная идея для ужина. Особенно это блюдо понравится тем, кто на диете. Легкий, нежный и ароматный суп-пюре готовится очень просто и из минимума ингредиентов.

Ингредиенты

1 ст. л. сливочного масла

2 средние луковицы

2 см свежего корня имбиря

1,5 ст. л. порошка карри

3 кислых зеленых яблока

2 средних красных картошки

1 ч. л. крупной соли

3,5 ст. куриного бульона

1/2 ст. сливок

½ ч. л. молотого черного перца

½ ст. сметаны

листья петрушки

Способ приготовления

1. Растопить сливочное масло в толстостенной кастрюле на среднем огне. Положить измельченный лук и пассеровать до полупрозрачного состояния.

2. Добавить натертый имбирь и порошок карри и держать на огне, помешивая, 1 минуту.

3. Присоединить нарезанные дольками яблоки, порезанный кубиками картофель, соль и куриный бульон, довести до кипения и варить на среднем огне около 15 минут. Снять с огня и дайте немного остыть.

4. С помощью блендера превратить суп в пюре, перемешать со сливками, приправить солью и перцем.

5. На среднем огне еще раз прогреть его, но, не давая закипеть.

Подавать готовый яблочный суп украсив сметаной и листьями петрушки.

Приятного аппетита!