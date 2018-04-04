Английский суп-пюре на основе яблок с пикантной ноткой карри

Суп-пюре из яблок — отличная идея для ужина. Особенно это блюдо понравится тем, кто на диете. Легкий, нежный и ароматный суп-пюре готовится очень просто и из минимума ингредиентов.
Ингредиенты
- 1 ст. л. сливочного масла
- 2 средние луковицы
- 2 см свежего корня имбиря
- 1,5 ст. л. порошка карри
- 3 кислых зеленых яблока
- 2 средних красных картошки
- 1 ч. л. крупной соли
- 3,5 ст. куриного бульона
- 1/2 ст. сливок
- ½ ч. л. молотого черного перца
- ½ ст. сметаны
- листья петрушки
Способ приготовления
1. Растопить сливочное масло в толстостенной кастрюле на среднем огне. Положить измельченный лук и пассеровать до полупрозрачного состояния.
2. Добавить натертый имбирь и порошок карри и держать на огне, помешивая, 1 минуту.
3. Присоединить нарезанные дольками яблоки, порезанный кубиками картофель, соль и куриный бульон, довести до кипения и варить на среднем огне около 15 минут. Снять с огня и дайте немного остыть.
4. С помощью блендера превратить суп в пюре, перемешать со сливками, приправить солью и перцем.
5. На среднем огне еще раз прогреть его, но, не давая закипеть.
Подавать готовый яблочный суп украсив сметаной и листьями петрушки.
Приятного аппетита!
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