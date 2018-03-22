Четыре вкуса

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Картофельные клецки

Клецки, или кнедли, — европейское мучное изделие, состоящее, как правило, из муки и яйца. Обычно добавляются в суп, но могут подаваться и как отдельное второе блюдо.

картофельные клецки по-польски

В Польше традиционно готовят клецки из картофеля, которые делают на праздники, когда собирается вся семья.

Подают их с тушеной красной капустой и знаменитыми рулетами из телятины. В клецках по-польски обязательно должны быть углубления. Такие клецки выглядят оригинально и лучше удерживают соус или подливу.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 600 г картофеля
  • крахмал
  • 1–2 ст. л. сливочного масла
  • 1 яйцо
  • соль и перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Разомни картофель с помощью картофелемялки или вилки.
    картофельные клецки из отварного картофеля
  2. Перемешай пюре с маслом. Полученную массу выложи на плоскую тарелку.
    готовим картофельные клецки
  3. Раздели массу на четыре равные части. Одну из них извлеки и на ее место насыпь столько же крахмала. Таким образом ты получишь идеальное соотношение.
    Силезские клецки
  4. Положи обратно отложенную часть картофельного пюре, добавь яйцо и тщательно замеси тесто.
  5. Приправь по вкусу солью и перцем.
  6. Сформируй небольшие шарики, каждый шарик легко примни и сделай небольшое углубление посередине.
    картофельные клецки на гарнир
  7. Готовь в подсоленной кипящей воде до всплытия. Приятного аппетита!
    картофельные клецки из пюре

Подавай с маслом, шкварками, жареными копченостями или жареным луком.

Картофельные клецки по-польски вкусны сами по себе, а с добавлением грибного или чесночного соуса — это что-то необыкновенное!

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