Клецки, или кнедли, — европейское мучное изделие, состоящее, как правило, из муки и яйца. Обычно добавляются в суп, но могут подаваться и как отдельное второе блюдо.

В Польше традиционно готовят клецки из картофеля, которые делают на праздники, когда собирается вся семья.

Подают их с тушеной красной капустой и знаменитыми рулетами из телятины. В клецках по-польски обязательно должны быть углубления. Такие клецки выглядят оригинально и лучше удерживают соус или подливу.

ИНГРЕДИЕНТЫ 600 г картофеля

крахмал

1–2 ст. л. сливочного масла

1 яйцо

соль и перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Разомни картофель с помощью картофелемялки или вилки.

Перемешай пюре с маслом. Полученную массу выложи на плоскую тарелку.

Раздели массу на четыре равные части. Одну из них извлеки и на ее место насыпь столько же крахмала. Таким образом ты получишь идеальное соотношение.

Положи обратно отложенную часть картофельного пюре, добавь яйцо и тщательно замеси тесто. Приправь по вкусу солью и перцем. Сформируй небольшие шарики, каждый шарик легко примни и сделай небольшое углубление посередине.

Готовь в подсоленной кипящей воде до всплытия. Приятного аппетита!



Подавай с маслом, шкварками, жареными копченостями или жареным луком.

Картофельные клецки по-польски

вкусны сами по себе, а с добавлением грибного или чесночного соуса — это что-то необыкновенное!