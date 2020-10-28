Четыре вкуса

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Риболитта — суп с историей

Риболлита — интересный Итальянский суп, его еще называют крестьянским. Готовят его еще со времен Средневековья, а рецепт приготовления настолько удачный, что совершенно не изменился с годами. По сути суп состоит из большого количества овощей и хлеба, для сытности. И имеет просто потрясающий вкус.

Необходимые продукты

  • 1 луковица
  • 3 моркови
  • 2 сельдерея
  • 8 зубчиков чеснока
  • 2 штуки капусты «Кале»
  • сыр «Пармезан» по вкусу
  • 500 грамм консервированных помидоров
  • 150 грамм хлеба
  • 60 грамм растительного масла
  • 500 грамм фасоли
  • 150 грамм томатного сока
  • 1 чайная ложка острого красного перца
  • 150 миллилитров воды
  • паприка, соль и перец по вкусу

Начинаем приготовление

  1. Лук чистим и нарезаем мелкими кусочками. Морковь очищаем и нарезаем кружочками. Нарезаем тонкими полосками сельдерей, очищенный чеснок нарезаем пластинками.
  2. В сковороду наливаем растительное масло и кладем лук.  Добавляем морковь, сельдерей и чеснок. Все перемешиваем и тушим до мягкости. Потом солим и добавляем помидоры. Снова перемешиваем и тушим 1-2 минуты.
  3. Через отведенное время добавляем фасоль, томатный сок, кусочек сыра «Пармезан», паприку, воду и снова перемешиваем. Тушим 5 минут и добавляем капусту «Кале».
    Снова перемешиваем, кладем кусочки хлеба, поливаем оливковым маслом, присыпаем перцем и ставим в духовку, разогретую до 230 градусов.
  4. Запекаем супчик в течение 15 минут, а потом присыпаем тертым сыром и подаем к столу.

Риболитта - суп с историей

Приятного аппетита!

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