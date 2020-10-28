Риболитта — суп с историей

Риболлита — интересный Итальянский суп, его еще называют крестьянским. Готовят его еще со времен Средневековья, а рецепт приготовления настолько удачный, что совершенно не изменился с годами. По сути суп состоит из большого количества овощей и хлеба, для сытности. И имеет просто потрясающий вкус.

Необходимые продукты

1 луковица

3 моркови

2 сельдерея

8 зубчиков чеснока

2 штуки капусты «Кале»

сыр «Пармезан» по вкусу

500 грамм консервированных помидоров

150 грамм хлеба

60 грамм растительного масла

500 грамм фасоли

150 грамм томатного сока

1 чайная ложка острого красного перца

150 миллилитров воды

паприка, соль и перец по вкусу

Начинаем приготовление

Лук чистим и нарезаем мелкими кусочками. Морковь очищаем и нарезаем кружочками. Нарезаем тонкими полосками сельдерей, очищенный чеснок нарезаем пластинками. В сковороду наливаем растительное масло и кладем лук. Добавляем морковь, сельдерей и чеснок. Все перемешиваем и тушим до мягкости. Потом солим и добавляем помидоры. Снова перемешиваем и тушим 1-2 минуты. Через отведенное время добавляем фасоль, томатный сок, кусочек сыра «Пармезан», паприку, воду и снова перемешиваем. Тушим 5 минут и добавляем капусту «Кале». Снова перемешиваем, кладем кусочки хлеба, поливаем оливковым маслом, присыпаем перцем и ставим в духовку, разогретую до 230 градусов. Запекаем супчик в течение 15 минут, а потом присыпаем тертым сыром и подаем к столу.

Приятного аппетита!