Риболитта — суп с историей

Риболлита — интересный Итальянский суп, его еще называют крестьянским. Готовят его еще со времен Средневековья, а рецепт приготовления настолько удачный, что совершенно не изменился с годами. По сути суп состоит из большого количества овощей и хлеба, для сытности. И имеет просто потрясающий вкус.
Необходимые продукты
- 1 луковица
- 3 моркови
- 2 сельдерея
- 8 зубчиков чеснока
- 2 штуки капусты «Кале»
- сыр «Пармезан» по вкусу
- 500 грамм консервированных помидоров
- 150 грамм хлеба
- 60 грамм растительного масла
- 500 грамм фасоли
- 150 грамм томатного сока
- 1 чайная ложка острого красного перца
- 150 миллилитров воды
- паприка, соль и перец по вкусу
Начинаем приготовление
- Лук чистим и нарезаем мелкими кусочками. Морковь очищаем и нарезаем кружочками. Нарезаем тонкими полосками сельдерей, очищенный чеснок нарезаем пластинками.
- В сковороду наливаем растительное масло и кладем лук. Добавляем морковь, сельдерей и чеснок. Все перемешиваем и тушим до мягкости. Потом солим и добавляем помидоры. Снова перемешиваем и тушим 1-2 минуты.
- Через отведенное время добавляем фасоль, томатный сок, кусочек сыра «Пармезан», паприку, воду и снова перемешиваем. Тушим 5 минут и добавляем капусту «Кале». Снова перемешиваем, кладем кусочки хлеба, поливаем оливковым маслом, присыпаем перцем и ставим в духовку, разогретую до 230 градусов.
- Запекаем супчик в течение 15 минут, а потом присыпаем тертым сыром и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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