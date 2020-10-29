Обалденные тефтели в слоеном тесте

Представляем вашему рецепт очень интересной выпечки, которая понравится многим.
Для тех, кто хочет разнообразить свое меню и приготовить тефтельки необычным способом, этот рецепт именно то, что нужно. Сам процесс готовки не сложный, а результат превзойдет все ожидания. Эти тефтели разнообразят повседневное меню и придут на замену привычным блюдам. Лакомство интересное, сытное, ароматное и потрясающе аппетитное. Рекомендую всем попробовать.
Нужные ингредиенты
- 200 гр слоеного теста
- 200 гр свинины
- 200 гр говядины
- 5 яиц
- 2 луковицы
- 1 пучок зелени
- 1 желток
- соль и черный молотый перец по вкусу
Начинаем процесс
- В первую очередь пропускаем через мясорубку мясо, лук и 4 яйца, предварительно отваренных.
- Затем вбиваем 1 сырое яйцо. Солим и перчим по вкусу. Мелко нарезаем зелень и отправляем в фарш. Хорошо вымешиваем.
- Раскатываем слоеное тесто и нарезаем его тонкими длинными полосочками.
- Теперь из фарша формируем небольшие тефтельки. Делайте это влажными руками.
- После чего оборачиваем их полосками теста, как клубочки ниткой.
- Берем противень и застилаем его пергаментной бумагой. Выкладываем заготовки и смазываем их взбитым желтком.
- Помещаем в духовку, предварительно разогретую до 210 градусов, на 25-30 минут.
- По истечении нужного времени выпечка готова и ее можно горячей подавать к столу.
Приятного аппетита!
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