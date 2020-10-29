Четыре вкуса

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Обалденные тефтели в слоеном тесте

Представляем вашему рецепт очень интересной выпечки, которая понравится многим. 

Для тех, кто хочет разнообразить свое меню и приготовить тефтельки необычным способом, этот рецепт именно то, что нужно. Сам процесс готовки не сложный, а результат превзойдет все ожидания. Эти тефтели разнообразят повседневное меню и придут на замену привычным блюдам. Лакомство интересное, сытное, ароматное и потрясающе аппетитное. Рекомендую всем попробовать.

Нужные ингредиенты

  • 200 гр слоеного теста
  • 200 гр свинины
  • 200 гр говядины
  • 5 яиц
  • 2 луковицы
  • 1 пучок зелени
  • 1 желток
  • соль и черный молотый перец по вкусу

Начинаем процесс

  1. В первую очередь пропускаем через мясорубку мясо, лук и 4 яйца, предварительно отваренных.
  2. Затем вбиваем 1 сырое яйцо. Солим и перчим по вкусу. Мелко нарезаем зелень и отправляем в фарш. Хорошо вымешиваем.
  3. Раскатываем слоеное тесто и нарезаем его тонкими длинными полосочками.
  4. Теперь из фарша формируем небольшие тефтельки. Делайте это влажными руками.
  5. После чего оборачиваем их полосками теста, как клубочки ниткой.
  6. Берем противень и застилаем его пергаментной бумагой. Выкладываем заготовки и смазываем их взбитым желтком.
  7. Помещаем в духовку, предварительно разогретую до 210 градусов, на 25-30 минут.
  8. По истечении нужного времени выпечка готова и ее можно горячей подавать к столу.

Обалденные тефтели в слоеном тесте

Приятного аппетита!

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