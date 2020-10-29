Обалденные тефтели в слоеном тесте

Представляем вашему рецепт очень интересной выпечки, которая понравится многим.

Для тех, кто хочет разнообразить свое меню и приготовить тефтельки необычным способом, этот рецепт именно то, что нужно. Сам процесс готовки не сложный, а результат превзойдет все ожидания. Эти тефтели разнообразят повседневное меню и придут на замену привычным блюдам. Лакомство интересное, сытное, ароматное и потрясающе аппетитное. Рекомендую всем попробовать.

Нужные ингредиенты

200 гр слоеного теста

200 гр свинины

200 гр говядины

5 яиц

2 луковицы

1 пучок зелени

1 желток

соль и черный молотый перец по вкусу

Начинаем процесс

В первую очередь пропускаем через мясорубку мясо, лук и 4 яйца, предварительно отваренных. Затем вбиваем 1 сырое яйцо. Солим и перчим по вкусу. Мелко нарезаем зелень и отправляем в фарш. Хорошо вымешиваем. Раскатываем слоеное тесто и нарезаем его тонкими длинными полосочками. Теперь из фарша формируем небольшие тефтельки. Делайте это влажными руками. После чего оборачиваем их полосками теста, как клубочки ниткой. Берем противень и застилаем его пергаментной бумагой. Выкладываем заготовки и смазываем их взбитым желтком. Помещаем в духовку, предварительно разогретую до 210 градусов, на 25-30 минут. По истечении нужного времени выпечка готова и ее можно горячей подавать к столу.

Приятного аппетита!