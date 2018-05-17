Свекольный салат

Любите свеклу? Тогда данный рецептик непременно вам понравится. Простое и сытное блюдо, а готовится легко и просто😉
Ингредиенты
- 300 г свеклы
- 2 яйца
- 80 г сыра твердых сортов
- Для заправки:
- 3-4 ст.л густой йогурт
- сухой чеснок (или 1 зубчик свежего)
- 1 ч л горчицы
- лимонный сок
Приготовление
- Свеклу и яйца предварительно отварить.
- Затем нарезаем все ингредиенты одинаковыми кубиками.
- Для запрвки все смешиваем и заправляем наш салат.
- Можно салат разнообразить, добавив немного нарезанный кубиками маринованный огурчик или толченые грецкие орехи.
Приятного аппетита!
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