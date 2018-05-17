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Четыре вкуса

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Свекольный салат

Свекольный салат

Любите свеклу? Тогда данный рецептик непременно вам понравится. Простое и сытное блюдо, а готовится легко и просто😉

Ингредиенты

  • 300 г свеклы
  • 2 яйца
  • 80 г сыра твердых сортов
  • Для заправки:
  • 3-4 ст.л густой йогурт
  • сухой чеснок (или 1 зубчик свежего)
  • 1 ч л горчицы
  • лимонный сок

Приготовление

  1. Свеклу и яйца предварительно отварить.
  2. Затем нарезаем все ингредиенты одинаковыми кубиками.
  3. Для запрвки все смешиваем и заправляем наш салат.
  4. Можно салат разнообразить, добавив немного нарезанный кубиками маринованный огурчик или толченые грецкие орехи.

    Приятного аппетита!

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