Четыре вкуса

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Корзиночки Ореховое наслаждение

Такие корзиночки – идеальная выпечка. В них нет ни лишнего масла, ни тяжелого крема. Только орехи, мед и рассыпчатое тесто.

Корзиночки Ореховое наслаждение

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для начинки:

  • 2 яйца
  • 150 г сахарной пудры
  • 250 г миндальных орехов
  • 125 г грецких орехов
  • миндаль и грецкие орехи для украшения
  • мед

Для теста:

  • 450 г муки
  • 250 г размягченного сливочного масла
  • 125 г сахарной пудры
  • 1 яйцо
  • щепотка соли

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Просейте муку. Положите масло и сахарную пудру в миску и смешайте миксером на низкой скорости. Добавьте яйцо и перемешайте. Всыпьте 3/4 муки и быстро размешайте.

Шаг 2

Понемногу добавляйте оставшуюся муку до получения мягкого теста (вам может понадобиться не вся мука). Быстро смешайте и выложите тесто на подпыленную мукой рабочую поверхность.­

Шаг 3

Несколько раз промесите тесто и соберите в шар. Заверните в пленку и уберите в холодильник минимум на 1 ч.

Шаг 4

Отрежьте половину теста и раскатайте в тонкий пласт. Вырежьте круги на 3 см больше, чем диаметр формочек.­

Шаг 5

Выложите тесто в формочки, хорошо прижмите. Прокатайте скалкой по краю и удалите лишнее тесто. Наколите тесто вилкой.

Шаг 6

Поставьте корзиночки в духовку, разогретую до 175 °С, и выпекайте 10 мин.

, корзиночки не должны изменить цвет.

Шаг 7

Положите миндальные орехи в чашу кухонного комбайна и измельчите в режиме «пульс» до состояния мелкой крошки. Периодически открывайте чашу и соскребайте лопаткой массу со стенок. Переложите в миску.

Шаг 8

В чашу положите грецкие орехи и измельчите в режиме «пульс» до состояния крупной крошки. Переложите к миндальным орехам. Всыпьте сахарную пудру и перемешайте.

Шаг 9

Отдельно слегка взбейте яйца и постепенно­ влейте в ореховую смесь, хорошо размешайте. У вас должна получиться мягкая паста.

Шаг 10

Разложите ореховую начинку по корзиночкам, разровняйте поверхность. Украсьте миндалем и половинками грецких орехов.

Шаг 11

Верните корзиночки в духовку и выпекайте еще 12 мин. Немного остудите готовые корзиночки, а затем выньте из формочек.

Шаг 12

Растопите немного меда и при помощи­ кисточки нанесите на орехи. Подавайте пирожные полностью­ остывшими.

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