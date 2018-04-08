Корзиночки Ореховое наслаждение

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1 Просейте муку. Положите масло и сахарную пудру в миску и смешайте миксером на низкой скорости. Добавьте яйцо и перемешайте. Всыпьте 3/4 муки и быстро размешайте.

Шаг 2 Понемногу добавляйте оставшуюся муку до получения мягкого теста (вам может понадобиться не вся мука). Быстро смешайте и выложите тесто на подпыленную мукой рабочую поверхность.­

Шаг 3 Несколько раз промесите тесто и соберите в шар. Заверните в пленку и уберите в холодильник минимум на 1 ч.

Шаг 4 Отрежьте половину теста и раскатайте в тонкий пласт. Вырежьте круги на 3 см больше, чем диаметр формочек.­

Шаг 5 Выложите тесто в формочки, хорошо прижмите. Прокатайте скалкой по краю и удалите лишнее тесто. Наколите тесто вилкой.

Шаг 6 Поставьте корзиночки в духовку, разогретую до 175 °С, и выпекайте 10 мин. , корзиночки не должны изменить цвет. , корзиночки не должны изменить цвет.

Шаг 7 Положите миндальные орехи в чашу кухонного комбайна и измельчите в режиме «пульс» до состояния мелкой крошки. Периодически открывайте чашу и соскребайте лопаткой массу со стенок. Переложите в миску.

Шаг 8 В чашу положите грецкие орехи и измельчите в режиме «пульс» до состояния крупной крошки. Переложите к миндальным орехам. Всыпьте сахарную пудру и перемешайте.

Шаг 9 Отдельно слегка взбейте яйца и постепенно­ влейте в ореховую смесь, хорошо размешайте. У вас должна получиться мягкая паста.

Шаг 10 Разложите ореховую начинку по корзиночкам, разровняйте поверхность. Украсьте миндалем и половинками грецких орехов.

Шаг 11 Верните корзиночки в духовку и выпекайте еще 12 мин. Немного остудите готовые корзиночки, а затем выньте из формочек.