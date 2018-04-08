Корзиночки Ореховое наслаждение

Такие корзиночки – идеальная выпечка. В них нет ни лишнего масла, ни тяжелого крема. Только орехи, мед и рассыпчатое тесто.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для начинки:
- 2 яйца
- 150 г сахарной пудры
- 250 г миндальных орехов
- 125 г грецких орехов
- миндаль и грецкие орехи для украшения
- мед
Для теста:
- 450 г муки
- 250 г размягченного сливочного масла
- 125 г сахарной пудры
- 1 яйцо
- щепотка соли
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Просейте муку. Положите масло и сахарную пудру в миску и смешайте миксером на низкой скорости. Добавьте яйцо и перемешайте. Всыпьте 3/4 муки и быстро размешайте.
Шаг 2
Понемногу добавляйте оставшуюся муку до получения мягкого теста (вам может понадобиться не вся мука). Быстро смешайте и выложите тесто на подпыленную мукой рабочую поверхность.
Шаг 3
Несколько раз промесите тесто и соберите в шар. Заверните в пленку и уберите в холодильник минимум на 1 ч.
Шаг 4
Отрежьте половину теста и раскатайте в тонкий пласт. Вырежьте круги на 3 см больше, чем диаметр формочек.
Шаг 5
Выложите тесто в формочки, хорошо прижмите. Прокатайте скалкой по краю и удалите лишнее тесто. Наколите тесто вилкой.
Шаг 6
Поставьте корзиночки в духовку, разогретую до 175 °С, и выпекайте 10 мин., корзиночки не должны изменить цвет.
Шаг 7
Положите миндальные орехи в чашу кухонного комбайна и измельчите в режиме «пульс» до состояния мелкой крошки. Периодически открывайте чашу и соскребайте лопаткой массу со стенок. Переложите в миску.
Шаг 8
В чашу положите грецкие орехи и измельчите в режиме «пульс» до состояния крупной крошки. Переложите к миндальным орехам. Всыпьте сахарную пудру и перемешайте.
Шаг 9
Отдельно слегка взбейте яйца и постепенно влейте в ореховую смесь, хорошо размешайте. У вас должна получиться мягкая паста.
Шаг 10
Разложите ореховую начинку по корзиночкам, разровняйте поверхность. Украсьте миндалем и половинками грецких орехов.
Шаг 11
Верните корзиночки в духовку и выпекайте еще 12 мин. Немного остудите готовые корзиночки, а затем выньте из формочек.
Шаг 12
Растопите немного меда и при помощи кисточки нанесите на орехи. Подавайте пирожные полностью остывшими.
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