Четыре вкуса

305 618 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • natanekrasova469 декабря, 7:17
    пекла по Вашему рецепту только с капустой.Тесто обалденное. Спасибо.Вкуснейший пирог ...
  • Алексей2 декабря, 13:49
    вкуснотищаЛенивый кето-пиро...
  • Татьяна Панкратова24 сентября, 20:07
    На бульоне из вареной рыбы как-то странновато.. Мы в 90х годах подобное блюдо из селедочного рассола делали.Домашняя красная ...

Витаминный торт с сухофруктами и печеньем

Фото к рецепту: Витаминный торт с сухофруктами и печеньем

Ингредиенты

  • сладкий крекер (можно печенье «рыбки») - 250 гр.
  • изюм - 100 гр.
  • курага - 100 гр.
  • чернослив - 100 гр.
  • клюква вяленая - 50 гр.
  • вишня - 50 гр.
  • грецкие орехи - 100 гр.
  • кешью - 100 гр.
  • для крема:
  • сметана охлажденная 20% - 300 гр.
  • сливки охлажденные 33-35% - 400 мл.
  • сахарная пудра - 160 гр.

Пошаговый рецепт приготовления

Форма 24 см.

1 Изюм, курагу, чернослив, клюкву и вишню хорошо промыть, залить горячей кипяченой водой на 5 минут, затем слить воду и обсушить бумажным полотенцем.

Курагу, чернослив порезать кусочками.

Изюм, клюкву и вишню оставить цельными.

Орехи, промыть, подсушить на сковороде и измельчить ножом.

2 Приготовить крем.

Охлажденную сметану, охлажденные жирные сливки и сахарную пудру взбить миксером в густую пышную массу.

3 В миску с кремом высыпать крекер, крупное печенье поломать.

4 Подготовленные сухофрукты и орехи хорошо перемешать.

5 Форму диаметром 24 см застелить пищевой пленкой.

Выкладываем массу в форму, ложкой хорошо утрамбовать, закрыть сверху плёнкой.

Убираем в холодильник часов на 8.

6 Спустя нужное время достаньте торт, снимите верхний слой пленки, переверните его на блюдо и снимите плёнку.

7 Торт готов! Украсьте его по своему желанию и подавайте к столу!

Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием!

Видео рецепт

Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениеужинедаготовить простовкусноготовитькулинарияфрукты
Обсудить

Картина дня

наверх