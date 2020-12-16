Витаминный торт с сухофруктами и печеньем

Форма 24 см.

1 Изюм, курагу, чернослив, клюкву и вишню хорошо промыть, залить горячей кипяченой водой на 5 минут, затем слить воду и обсушить бумажным полотенцем.

Курагу, чернослив порезать кусочками.

Изюм, клюкву и вишню оставить цельными.

Орехи, промыть, подсушить на сковороде и измельчить ножом.

2 Приготовить крем.

Охлажденную сметану, охлажденные жирные сливки и сахарную пудру взбить миксером в густую пышную массу.

3 В миску с кремом высыпать крекер, крупное печенье поломать.

4 Подготовленные сухофрукты и орехи хорошо перемешать.

5 Форму диаметром 24 см застелить пищевой пленкой.

Выкладываем массу в форму, ложкой хорошо утрамбовать, закрыть сверху плёнкой.

Убираем в холодильник часов на 8.

6 Спустя нужное время достаньте торт, снимите верхний слой пленки, переверните его на блюдо и снимите плёнку.

7 Торт готов! Украсьте его по своему желанию и подавайте к столу!

Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием!