Витаминный торт с сухофруктами и печеньем

Ингредиенты
- сладкий крекер (можно печенье «рыбки») - 250 гр.
- изюм - 100 гр.
- курага - 100 гр.
- чернослив - 100 гр.
- клюква вяленая - 50 гр.
- вишня - 50 гр.
- грецкие орехи - 100 гр.
- кешью - 100 гр.
- для крема:
- сметана охлажденная 20% - 300 гр.
- сливки охлажденные 33-35% - 400 мл.
- сахарная пудра - 160 гр.
Пошаговый рецепт приготовления
Форма 24 см.
1 Изюм, курагу, чернослив, клюкву и вишню хорошо промыть, залить горячей кипяченой водой на 5 минут, затем слить воду и обсушить бумажным полотенцем.
Курагу, чернослив порезать кусочками.
Изюм, клюкву и вишню оставить цельными.
Орехи, промыть, подсушить на сковороде и измельчить ножом.
2 Приготовить крем.
Охлажденную сметану, охлажденные жирные сливки и сахарную пудру взбить миксером в густую пышную массу.
3 В миску с кремом высыпать крекер, крупное печенье поломать.
4 Подготовленные сухофрукты и орехи хорошо перемешать.
5 Форму диаметром 24 см застелить пищевой пленкой.
Выкладываем массу в форму, ложкой хорошо утрамбовать, закрыть сверху плёнкой.
Убираем в холодильник часов на 8.
6 Спустя нужное время достаньте торт, снимите верхний слой пленки, переверните его на блюдо и снимите плёнку.
7 Торт готов! Украсьте его по своему желанию и подавайте к столу!
Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием!
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