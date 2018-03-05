ИНГРЕДИЕНТЫ «ТВОРОЖНЫЙ РУЛЕТ ИЗ КАПУСТЫ»
- Пекинская капуста - 1 шт.
- Творог - 2 ст.
- Сметана - 4 ст. л.
- Протертый чеснок - 1 ч. л.
- Укроп - 30 гр.
- Перец - по вкусу
- Соль - по вкусу
КАК ПРИГОТОВИТЬ «ТВОРОЖНЫЙ РУЛЕТ ИЗ КАПУСТЫ»
1. Этап
Творог протрите через сыто, добавьте в него мелко рубленный укроп, сметану, чеснок, соль и перец по вкусу.
2. Этап
Капусту разберите на листья чтобы их не повредить. Каждый листочек смажьте приготовленной начинкой и сложите капусту обратно листочек за листочком.
3. Этап
Капусту плотно замотайте в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут. Перед подачей снимите пленку и нарежьте на порционные кусочки.
Приятного аппетита!!!
Творожный рулет из капусты получается сочным, оригинальным, довольно сытным и свежим, это замечательная яркая и свежая закуска. Готовить такой рулетик не слишком сложно, в холодильник можно и не ставить если Вы планируете его сразу подавать. Вместо укропа можете использовать и другую зелень, а также добавить сладкий перец, количество чеснока можете регулировать по своему вкусу.
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