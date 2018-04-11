Четыре вкуса

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Лимонно-маковые кексы

Лимонно-маковые кексы

Кексы хороши тем, что их можно подать порционно. Очень удобно сделать их на День рождения и не только, а также просто так, если собираетесь в гости. Расскажу, как приготовить лимонно-маковые кексы.

Такие кексы можно сделать без мака, если у вас не оказалось его на кухне. Вместо мака можете добавить кокосовую стружку. Можно использовать железные, силиконовые или бумажные формы для выпечки кексов. Подавайте их уже остывшими и пропитанными сиропом.

Ингредиенты:

  • Мука — 3 Стакана
  • Разрыхлитель — 4 Чайных ложки
  • Соль — 1 Чайная ложка
  • Мак — 3 Ст. ложки
  • Сахар — 2 2/3 Стакана
  • Йогурт — 2 Стакана
  • Рапсовое масло — 1 Стакан
  • Лимонная цедра — 2 Чайных ложки
  • Лимонный экстракт — 1 Чайная ложка
  • Яйца — 6 Штук
  • Лимонный сок — 2/3 Стакана (+ 4 столовые ложки)
  • Сахарная пудра — 2 Стакана

Как приготовить "Лимонно-маковые кексы"

Лимонно-маковые кексы - фото шаг 1
1. В миске смешайте просеянную муку, добавьте разрыхлитель, соль, мак, смешайте.
Лимонно-маковые кексы - фото шаг 2
2. В другой емкости смешайте 2 стакана сахарного песка, йогурт, рапсовое масло, лимонную цедру, лимонный экстракт, яйца.
Лимонно-маковые кексы - фото шаг 3
3. Добавьте сухие ингредиенты в миску к влажным, перемешайте.
Лимонно-маковые кексы - фото шаг 4
4. Смажьте формы для кексов маслом и заполните их тестом. Запекайте кексы в разогретом до 190 градусов духовом шкафу 30-35 минут.
Лимонно-маковые кексы - фото шаг 5
5. В это же время смешайте 2/3 стакана лимонного сока и 2/3 стакана сахара. Отправьте емкость в микроволновую печь на 60-90 секунд, чтобы растворились сахарные крупинки.
Лимонно-маковые кексы - фото шаг 6
6. Готовые кексы удалите из духового шкафа, оставьте их в форме на 10 минут, затем острым ножом срежьте верхушку. Залейте кексы приготовленным лимонным сиропом, оставьте до полного остывания.
Лимонно-маковые кексы - фото шаг 7
7. Переложите остывшие кексы на разделочную доску.
Лимонно-маковые кексы - фото шаг 8
8. Смешайте оставшийся лимонный сок с сахарной пудрой и полейте приготовленной смесью кексы. Приятного аппетита!
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