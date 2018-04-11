Кексы хороши тем, что их можно подать порционно. Очень удобно сделать их на День рождения и не только, а также просто так, если собираетесь в гости. Расскажу, как приготовить лимонно-маковые кексы.

Такие кексы можно сделать без мака, если у вас не оказалось его на кухне. Вместо мака можете добавить кокосовую стружку. Можно использовать железные, силиконовые или бумажные формы для выпечки кексов. Подавайте их уже остывшими и пропитанными сиропом.

Ингредиенты: Мука — 3 Стакана

Разрыхлитель — 4 Чайных ложки

Соль — 1 Чайная ложка

Мак — 3 Ст. ложки

Сахар — 2 2/3 Стакана

Йогурт — 2 Стакана

Рапсовое масло — 1 Стакан

Лимонная цедра — 2 Чайных ложки

Лимонный экстракт — 1 Чайная ложка

Яйца — 6 Штук

Лимонный сок — 2/3 Стакана (+ 4 столовые ложки)

Сахарная пудра — 2 Стакана

Как приготовить "Лимонно-маковые кексы"