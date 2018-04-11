Кексы хороши тем, что их можно подать порционно. Очень удобно сделать их на День рождения и не только, а также просто так, если собираетесь в гости. Расскажу, как приготовить лимонно-маковые кексы.
Такие кексы можно сделать без мака, если у вас не оказалось его на кухне. Вместо мака можете добавить кокосовую стружку. Можно использовать железные, силиконовые или бумажные формы для выпечки кексов. Подавайте их уже остывшими и пропитанными сиропом.
Ингредиенты:
- Мука — 3 Стакана
- Разрыхлитель — 4 Чайных ложки
- Соль — 1 Чайная ложка
- Мак — 3 Ст. ложки
- Сахар — 2 2/3 Стакана
- Йогурт — 2 Стакана
- Рапсовое масло — 1 Стакан
- Лимонная цедра — 2 Чайных ложки
- Лимонный экстракт — 1 Чайная ложка
- Яйца — 6 Штук
- Лимонный сок — 2/3 Стакана (+ 4 столовые ложки)
- Сахарная пудра — 2 Стакана
Как приготовить "Лимонно-маковые кексы"
1. В миске смешайте просеянную муку, добавьте разрыхлитель, соль, мак, смешайте.
2. В другой емкости смешайте 2 стакана сахарного песка, йогурт, рапсовое масло, лимонную цедру, лимонный экстракт, яйца.
3. Добавьте сухие ингредиенты в миску к влажным, перемешайте.
4. Смажьте формы для кексов маслом и заполните их тестом. Запекайте кексы в разогретом до 190 градусов духовом шкафу 30-35 минут.
5. В это же время смешайте 2/3 стакана лимонного сока и 2/3 стакана сахара. Отправьте емкость в микроволновую печь на 60-90 секунд, чтобы растворились сахарные крупинки.
6. Готовые кексы удалите из духового шкафа, оставьте их в форме на 10 минут, затем острым ножом срежьте верхушку. Залейте кексы приготовленным лимонным сиропом, оставьте до полного остывания.
7. Переложите остывшие кексы на разделочную доску.
8. Смешайте оставшийся лимонный сок с сахарной пудрой и полейте приготовленной смесью кексы. Приятного аппетита!
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