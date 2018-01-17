Четыре вкуса

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Азиатская заправка для салатов - идеально сбалансированная с выразительным вкусом

Азиатская заправка для салатов - идеально сбалансированная с выразительным вкусом
Если Вам нравится азиатская кухня,то этот рецепт точно для Вас.Идеально сбалансированная азиатская заправка с выразительным вкусом придаст вашим салатам азиатские нотки.И вам для этого потребуется всего 15 секунд. :)

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • Чеснок - 1 зубчик
  • Рисовый уксус -60 мл
  • Каноловое масло - 30 мл
  • Соевый соус - 30 мл
  • Кунжутное масло - 1 ст.л.
  • Мёд - 1 ст.л.
  • Кунжут - 1 ст.л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  • Кунжут пожарить на сухой сковороде 1-2 минуты.Чеснок измельчить в блендере или кухонном комбайне.Добавить другие ингредиенты и продолжить взбивать 10-15 секунд.Готово! :) Хранить заправку в закрытом контейнере в холодильнике до 1 месяца.

    Желаю Вам приятного аппетита и хорошего настроения! :)
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