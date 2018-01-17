Азиатская заправка для салатов - идеально сбалансированная с выразительным вкусом

Если Вам нравится азиатская кухня,то этот рецепт точно для Вас.Идеально сбалансированная азиатская заправка с выразительным вкусом придаст вашим салатам азиатские нотки.И вам для этого потребуется всего 15 секунд. :)
ИНГРЕДИЕНТЫ
- Чеснок - 1 зубчик
- Рисовый уксус -60 мл
- Каноловое масло - 30 мл
- Соевый соус - 30 мл
- Кунжутное масло - 1 ст.л.
- Мёд - 1 ст.л.
- Кунжут - 1 ст.л.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Кунжут пожарить на сухой сковороде 1-2 минуты.Чеснок измельчить в блендере или кухонном комбайне.Добавить другие ингредиенты и продолжить взбивать 10-15 секунд.Готово! :) Хранить заправку в закрытом контейнере в холодильнике до 1 месяца.
Желаю Вам приятного аппетита и хорошего настроения! :)
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