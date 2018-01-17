Азиатская заправка для салатов - идеально сбалансированная с выразительным вкусом

Кунжут пожарить на сухой сковороде 1-2 минуты.Чеснок измельчить в блендере или кухонном комбайне.Добавить другие ингредиенты и продолжить взбивать 10-15 секунд.Готово! :) Хранить заправку в закрытом контейнере в холодильнике до 1 месяца.



Желаю Вам приятного аппетита и хорошего настроения! :)