Оладики из остатков риса

Если у вас остался с вечера рис, то рекомендуем вам приготовить это вкуснейшее блюдо. Благодаря нашему рецепту вы сэкономить семейный бюджет. И не будете просто так выкидывать продукты. Такие оладики подаются к завтраку с восхитительным домашним сгущенным молоком. Рецепт его приготовления есть на нашем сайте.

Необходимые продукты

творог – 0,1 кг

вареный рис – 0,1 кг

яйца – 2 шт

сливочное масло – 50 гр

соль – щепотка

корица – щепотка

сахар – 24 гр

мука – 2 ст.л

Начинаем приготовление

Берем чашку, выкладываем в нее творог и рис. Вбиваем яйца, добавляем соль, сахар, корицу и муку. Хорошо смешиваем все ингредиенты.

Оставляем настаиваться на 5 минут.

Затем разогреваем масло на сковороде, формируем руками (ложкой) оладики и обжариваем до золотистого цвета.

Вкусное блюдо для завтрака готово!

Приятного аппетита!