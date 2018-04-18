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Оладики из остатков риса

Если у вас остался с вечера рис, то рекомендуем вам приготовить это вкуснейшее блюдо. Благодаря нашему рецепту вы сэкономить семейный бюджет. И не будете просто так выкидывать продукты. Такие оладики подаются к завтраку с восхитительным домашним сгущенным молоком. Рецепт его приготовления есть на нашем сайте.

Оладики из остатков риса

Необходимые продукты

  • творог – 0,1 кг
  • вареный рис – 0,1 кг
  • яйца – 2 шт
  • сливочное масло – 50 гр
  • соль – щепотка
  • корица – щепотка
  • сахар – 24 гр
  • мука – 2 ст.л

Начинаем приготовление

Берем чашку, выкладываем в нее творог и рис. Вбиваем яйца, добавляем соль, сахар, корицу и муку. Хорошо смешиваем все ингредиенты.
Оставляем настаиваться на 5 минут.
Затем разогреваем масло на сковороде, формируем руками (ложкой) оладики и обжариваем до золотистого цвета.
Вкусное блюдо для завтрака готово!

Приятного аппетита!

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