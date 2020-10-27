Вкуснейший шашлык из курицы в духовке

Представляем вашему вниманию рецепт отменного шашлыка, который не оставит равнодушным никого.
Бесподобный шашлык можно приготовить и дома. Попробовав это блюдо по нашему рецепту, вы будете приятно удивлены. За счет потрясающего маринада мясо получается нежным, ароматным и пикантным. Такой шашлычок станет любимчиком многих. Его с преогромным удовольствием уплетают как взрослые, так и детки. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.
Нужные ингредиенты
- 2 куриных филе
- 2 столовые ложки растительного масла
- 2 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка сахарного песка
- 1 столовая ложка кориандра
- 1 столовая ложка соевого соуса
- перец чили по вкусу
- соль по вкусу
Начинаем процесс
- В первую очередь требуется замочить шпажки в воде и оставить на полчаса.
- Затем промываем и обсушиваем куриное филе. После чего нарезаем длинными полосками.
- По истечении нужного времени нанизываем на шпажки гармошкой.
- Принимаемся за приготовление маринада. Для этого в отдельной емкости объединяем растительное масло, соевый соус, сахарный песок, кориандр, соль и перец чили. Затем продавливаем через пресс чеснок и добавляем к остальным ингредиентам. Хорошо все перемешиваем.
- Опускаем в маринад заготовки и накрываем емкость пищевой пленкой. Отправляем в холодильник на пару часов мариноваться.
- По истечении нужного времени укладываем шашлык в удобную форму для запекания и помещаем в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 20 минут. За это время шпажки требуется один раз перевернуть.
Приятного аппетита!
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