Четыре вкуса

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Вкуснейший шашлык из курицы в духовке

Представляем вашему вниманию рецепт отменного шашлыка, который не оставит равнодушным никого. 

Бесподобный шашлык можно приготовить и дома. Попробовав это блюдо по нашему рецепту, вы будете приятно удивлены. За счет потрясающего маринада мясо получается нежным, ароматным и пикантным. Такой шашлычок станет любимчиком многих. Его с преогромным удовольствием уплетают как взрослые, так и детки. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

  • 2 куриных филе
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка сахарного песка
  • 1 столовая ложка кориандра
  • 1 столовая ложка соевого соуса
  • перец чили по вкусу
  • соль по вкусу

Начинаем процесс

  1. В первую очередь требуется замочить шпажки в воде и оставить на полчаса.
  2. Затем промываем и обсушиваем куриное филе. После чего нарезаем длинными полосками.
  3. По истечении нужного времени нанизываем на шпажки гармошкой.
  4. Принимаемся за приготовление маринада. Для этого в отдельной емкости объединяем растительное масло, соевый соус, сахарный песок, кориандр, соль и перец чили. Затем продавливаем через пресс чеснок и добавляем к остальным ингредиентам. Хорошо все перемешиваем.
  5. Опускаем в маринад заготовки и накрываем емкость пищевой пленкой.
    Отправляем в холодильник на пару часов мариноваться.
  6. По истечении нужного времени укладываем шашлык в удобную форму для запекания и помещаем в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 20 минут. За это время шпажки требуется один раз перевернуть.

Вкуснейший шашлык из курицы в духовке

Приятного аппетита!

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