Воздушный паштет из курной печени

куриная печень – 500 г

лук репчатый – 150 г

морковь – 40 г

сливки 22% – 200 мл

топлёное сливочное масло – 50 г

сливочное масло – 30 г

соль – 1 ч.л.

черный молотый перец

мускатный орех – на кончике ножа

укроп – 2 веточки

петрушка – 2 веточки

Печень предварительно осмотреть, чтобы не было желчи.

Промыть.

Лук нарезать средним кубиком.

Обжарить его в глубокой сковороде на топлёном сливочном масле до прозрачности, около 2 минут.

Добавить натертую морковь и продолжать обжаривать ещё 2 минуты.

Добавить печень и жарить минут 10, постоянно помешивая.

Посолить, поперчить, добавить щепотку мускатного ореха.

Затем добавить сливки, они должны почти полностью покрывать печень.

Тушить ещё минут 10, пока сливки не выпарятся наполовину.

В завершении добавить мелко нарубленную зелень.

Перемешать.

Снять с плиты.

Дать немного остыть, добавить 30 г сливочного масла и пробить погружным блендером до однородности.

Переложить в стеклянную банку и убрать в холодильник на 2-3 часа, а лучше на всю ночь.

Кушать подано!