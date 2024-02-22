Воздушный паштет из курной печени

Ингредиенты
куриная печень – 500 г
лук репчатый – 150 г
морковь – 40 г
сливки 22% – 200 мл
топлёное сливочное масло – 50 г
сливочное масло – 30 г
соль – 1 ч.л.
черный молотый перец
мускатный орех – на кончике ножа
укроп – 2 веточки
петрушка – 2 веточки
Рецепт приготовления
Печень предварительно осмотреть, чтобы не было желчи.
Промыть.
Лук нарезать средним кубиком.
Обжарить его в глубокой сковороде на топлёном сливочном масле до прозрачности, около 2 минут.
Добавить натертую морковь и продолжать обжаривать ещё 2 минуты.
Добавить печень и жарить минут 10, постоянно помешивая.
Посолить, поперчить, добавить щепотку мускатного ореха.
Затем добавить сливки, они должны почти полностью покрывать печень.
Тушить ещё минут 10, пока сливки не выпарятся наполовину.
В завершении добавить мелко нарубленную зелень.
Перемешать.
Снять с плиты.
Дать немного остыть, добавить 30 г сливочного масла и пробить погружным блендером до однородности.
Переложить в стеклянную банку и убрать в холодильник на 2-3 часа, а лучше на всю ночь.
Кушать подано!
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