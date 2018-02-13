Апельсиновые оладьи

С первого укуса не очень-то и понятно из чего сделаны оладушки. По текстуре они скорее напоминают творожные, хотя молочных продуктов нет и следа. Но потом появляется приятный цитрусовый привкус.

Если вам больше по нраву лимон — смело берите этот фрукт. Но не грейпфрут или мандарин — они дадут неприятную горечь. Можете добавить в тесто корицу или ваниль.

Ингредиенты Яйцо 1 шт. Вода 0,5 стак. Апельсин 0,5 шт. Подсолнечное масло 5 ст. л. Соль щеп. Пшеничная мука 6 ст. л. Сода 2 г

Приготовление Взбейте яйцо, посолите, добавьте 2 ст. л. масла и воду. Выжмите сок из половины апельсина или целого лимона. Если вы хотите, чтобы вкус был более ярко выраженным, замените воду половиной стакана цитрусового сока. Понемногу добавляйте муку и перемешивайте, чтобы тесто было достаточно вязким. Добавьте соду и снова перемешайте. Разогрейте на сковородке масло и выкладывайте оладьи, обжаривая с обеих сторон на среднем огне.

Подавайте готовые оладушки горячими, полив вареньем или мёдом.