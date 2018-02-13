Четыре вкуса

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Апельсиновые оладьи

Апельсиновые оладьи

С первого укуса не очень-то и понятно из чего сделаны оладушки. По текстуре они скорее напоминают творожные, хотя молочных продуктов нет и следа. Но потом появляется приятный цитрусовый привкус.

Если вам больше по нраву лимон — смело берите этот фрукт. Но не грейпфрут или мандарин — они дадут неприятную горечь. Можете добавить в тесто корицу или ваниль.

Ингредиенты

    Яйцо 1 шт.
    Вода 0,5 стак.
    Апельсин 0,5 шт.
    Подсолнечное масло 5 ст. л.
    Соль щеп.
    Пшеничная мука 6 ст. л.
    Сода 2 г

Приготовление

  1. Взбейте яйцо, посолите, добавьте 2 ст. л. масла и воду. Выжмите сок из половины апельсина или целого лимона. Если вы хотите, чтобы вкус был более ярко выраженным, замените воду половиной стакана цитрусового сока.
  2. Понемногу добавляйте муку и перемешивайте, чтобы тесто было достаточно вязким. Добавьте соду и снова перемешайте.
  3. Разогрейте на сковородке масло и выкладывайте оладьи, обжаривая с обеих сторон на среднем огне.
Подавайте готовые оладушки горячими, полив вареньем или мёдом.
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