Постные галушки из заварного теста с жареным луком, постно и очень вкусно.



Приготовление:

В сотейнике вскипятить воду, добавить соль. Добавить 2 ст. ложки растительного масла.

Добавить половину муки и хорошо размешивая, замесить тесто так, чтобы оно отлипло от стенок сотейника.

Выложить тесто в миску и остудить.

Вы месить тесто подсыпая вторую часть муки.

Дать тесту отдохнуть 10-15 минут.

Разделить тесто на 3-4 части. Скатать жгуты и разрезать на небольшие части.

Вскипятить 1,5 литра воды в кастрюле, добавить соль, лавровый лист и перец горошком.

Варить галушки 4-5 минут после всплытия.

Мелко нашинкованный лук обжарить на 2 ст. ложка растительного масла. До золотистого цвета.

Галушки выложить в тарелки и заправить обжаренным луком.

Постные галушки с луком готовы. Украсить по желанию и подавать к столу.

Приятного аппетита!