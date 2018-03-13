- Мука 600 г
- Вода 250 мл
- Растительное масло 4 ст. л.
- Соль 1/2 ч. л.
- Лавровый лист 1-2 шт
- Луковица 1 шт
В сотейнике вскипятить воду, добавить соль. Добавить 2 ст. ложки растительного масла.
Добавить половину муки и хорошо размешивая, замесить тесто так, чтобы оно отлипло от стенок сотейника.
Выложить тесто в миску и остудить.
Вы месить тесто подсыпая вторую часть муки.
Дать тесту отдохнуть 10-15 минут.
Разделить тесто на 3-4 части. Скатать жгуты и разрезать на небольшие части.
Вскипятить 1,5 литра воды в кастрюле, добавить соль, лавровый лист и перец горошком.
Варить галушки 4-5 минут после всплытия.
Мелко нашинкованный лук обжарить на 2 ст. ложка растительного масла. До золотистого цвета.
Галушки выложить в тарелки и заправить обжаренным луком.
Постные галушки с луком готовы. Украсить по желанию и подавать к столу.
Приятного аппетита!
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