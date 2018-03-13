Четыре вкуса

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Постные галушки с луком

Постные галушки из заварного теста с жареным луком, постно и очень вкусно.
Постные галушки с луком
Ингредиенты:
  • Мука 600 г
  • Вода 250 мл
  • Растительное масло 4 ст. л.
  • Соль 1/2 ч. л.
  • Лавровый лист 1-2 шт
  • Луковица 1 шт
Приготовление:

В сотейнике вскипятить воду, добавить соль. Добавить 2 ст. ложки растительного масла.

В сотейнике вскипятить воду, добавить соль. Добавить 2 ст. ложки растительного масла.

Добавить половину муки и хорошо размешивая, замесить тесто так, чтобы оно отлипло от стенок сотейника.

Добавить половину муки и хорошо размешивая, замесить тесто так, чтобы оно отлипло от стенок сотейника.

Выложить тесто в миску и остудить.

Выложить тесто в миску и остудить.

Вы месить тесто подсыпая вторую часть муки.

Вы месить тесто подсыпая вторую часть муки.

Дать тесту отдохнуть 10-15 минут.

Дать тесту отдохнуть 10-15 минут.

Разделить тесто на 3-4 части. Скатать жгуты и разрезать на небольшие части.

Разделить тесто на 3-4 части. Скатать жгуты и разрезать на небольшие части.

Вскипятить 1,5 литра воды в кастрюле, добавить соль, лавровый лист и перец горошком.

Вскипятить 1,5 литра воды в кастрюле, добавить соль, лавровый лист и перец горошком.

Варить галушки 4-5 минут после всплытия.

Варить галушки 4-5 минут после всплытия.

Мелко нашинкованный лук обжарить на 2 ст. ложка растительного масла. До золотистого цвета.

Мелко нашинкованный лук обжарить на 2 ст. ложка растительного масла. До золотистого цвета.

Галушки выложить в тарелки и заправить обжаренным луком.

Галушки выложить в тарелки и заправить обжаренным луком.

Постные галушки с луком

Постные галушки с луком готовы. Украсить по желанию и подавать к столу.

Приятного аппетита!

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