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Четыре вкуса

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Котлеты с сыром и картошкой на Новый год

Фото к рецепту: Котлеты с картошкой и сыром на праздничный стол

Ингредиенты

  • форма диаметром 28 см:
  • для фарша:
  • мясо – 1 кг
  • куриное яйцо – 1 шт
  • лук – 1 шт. (35 г)
  • чеснок – 2 зуб
  • копченая паприка – 1,5 ч.л.
  • хмели-сунели – 1 ч.л.
  • черный перец
  • соль – 10 г
  • для начинки:
  • картофель – 400 г
  • сыр – 80 г
  • куриное яйцо – 1 шт
  • сливочное масло – 40 г
  • специи
  • куриное яйцо (для смазывания) – 1 шт
  • панировочные сухари – 1 горсть

Рецепт приготовления

Готовим фарш. Мясо (можно использовать любое: свинину, говядину, баранину или курицу), лук и чеснок пропустить через мясорубку.

В мясной фарш добавить куриное яйцо, копчёную паприку, хмели-сунели, чёрный перец и соль. Хорошо перемешать.

Готовим начинку. Картофель почистить и отварить до готовности в подсоленной воде. Слить воду. Добавить сливочное масло и размять толкушкой в пюре. Добавить сыр, натёртый на крупной тёрке, куриное яйцо и по желанию любимые специи для картофеля. Хорошенько перемешать.

В форму для запекания выложить фарш и разровнять. Сделать в фарше 7 углублений. Начинку разделить на 7 частей и выложить пюре в углубления в фарше. Разрезать порционно. Более наглядно смотрите в видеорецепте.

Отправить форму в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекать около 40–45 минут.

Кушать подано!

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