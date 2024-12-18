Котлеты с сыром и картошкой на Новый год

Готовим фарш. Мясо (можно использовать любое: свинину, говядину, баранину или курицу), лук и чеснок пропустить через мясорубку.

В мясной фарш добавить куриное яйцо, копчёную паприку, хмели-сунели, чёрный перец и соль. Хорошо перемешать.

Готовим начинку. Картофель почистить и отварить до готовности в подсоленной воде. Слить воду. Добавить сливочное масло и размять толкушкой в пюре. Добавить сыр, натёртый на крупной тёрке, куриное яйцо и по желанию любимые специи для картофеля. Хорошенько перемешать.

В форму для запекания выложить фарш и разровнять. Сделать в фарше 7 углублений. Начинку разделить на 7 частей и выложить пюре в углубления в фарше. Разрезать порционно. Более наглядно смотрите в видеорецепте.

Отправить форму в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекать около 40–45 минут.



Кушать подано!