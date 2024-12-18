Котлеты с сыром и картошкой на Новый год

Ингредиенты
- форма диаметром 28 см:
- для фарша:
- мясо – 1 кг
- куриное яйцо – 1 шт
- лук – 1 шт. (35 г)
- чеснок – 2 зуб
- копченая паприка – 1,5 ч.л.
- хмели-сунели – 1 ч.л.
- черный перец
- соль – 10 г
- для начинки:
- картофель – 400 г
- сыр – 80 г
- куриное яйцо – 1 шт
- сливочное масло – 40 г
- специи
- куриное яйцо (для смазывания) – 1 шт
- панировочные сухари – 1 горсть
Рецепт приготовления
Готовим фарш. Мясо (можно использовать любое: свинину, говядину, баранину или курицу), лук и чеснок пропустить через мясорубку.
Готовим начинку. Картофель почистить и отварить до готовности в подсоленной воде. Слить воду. Добавить сливочное масло и размять толкушкой в пюре. Добавить сыр, натёртый на крупной тёрке, куриное яйцо и по желанию любимые специи для картофеля. Хорошенько перемешать.
В форму для запекания выложить фарш и разровнять. Сделать в фарше 7 углублений. Начинку разделить на 7 частей и выложить пюре в углубления в фарше. Разрезать порционно. Более наглядно смотрите в видеорецепте.
Отправить форму в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекать около 40–45 минут.
Кушать подано!
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