Луково-сельдерейный суп с грибами

В холодное время года можно побаловать себя тарелкой отличного ароматного и шелковистого супа-пюре. Вы не поверите, но этот суп готовится всего из нескольких ингредиентов, а получается очень вкусным! В холодное время года можно побаловать себя тарелкой отличного ароматного и шелковистого супа-пюре. Вы не поверите, но этот суп готовится всего из нескольких ингредиентов, а получается очень вкусным!

Основных ингредиентов у нас всего три, но суп получается очень ароматным, насыщенным и сытным. Вместо белых грибов можно использовать любые другие свежие или замороженные. А если добавить к супу сливки, вкус станет еще более шелковистым :) Готовим!

Ингредиенты: Лук-порей — 1 Штука

Сельдерей — 150 Грамм (корневой)

Грибы — 150 Грамм

Вода — 500-600 Миллилитров (или овощной бульон)

Соль — 0,5 Чайных ложки (по вкусу)

Перец черный молотый — 1-2 Щепоток (по вкусу)

Прованские травы — 1 Щепотка

Растительное масло — 2 Ст. ложки

Как приготовить