Луково-сельдерейный суп с грибами

В холодное время года можно побаловать себя тарелкой отличного ароматного и шелковистого супа-пюре. Вы не поверите, но этот суп готовится всего из нескольких ингредиентов, а получается очень вкусным!
Основных ингредиентов у нас всего три, но суп получается очень ароматным, насыщенным и сытным. Вместо белых грибов можно использовать любые другие свежие или замороженные. А если добавить к супу сливки, вкус станет еще более шелковистым :) Готовим!
Ингредиенты:
- Лук-порей — 1 Штука
- Сельдерей — 150 Грамм (корневой)
- Грибы — 150 Грамм
- Вода — 500-600 Миллилитров (или овощной бульон)
- Соль — 0,5 Чайных ложки (по вкусу)
- Перец черный молотый — 1-2 Щепоток (по вкусу)
- Прованские травы — 1 Щепотка
- Растительное масло — 2 Ст. ложки
Как приготовить
1. Вот и все ингредиенты для приготовления вкусного супа (не считая специй).
2. Разогреваем сотейник с растительным маслом, а пока нарезаем белую часть лука-порея. Отправляем обжариваться.
3. Грибы у меня белые, замороженные. Им лучше дать оттаять. Когда лук станет мягким, отправляем к нему грибы и обжариваем до испарения жидкости.
4. Очищенный корень сельдерея нарезаем маленькими кубиками.
5. Добавляем к остальным ингредиентам, перемешиваем и обжарим минуты 2.
6. Заливаем кипятком, добавим соль, перец и травы.
7. И варим минут 20, до готовности грибов и сельдерея.
8. По желанию, с помощью блендера измельчаем в пюре.
9. Подаем к столу с сухариками и зеленью.
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