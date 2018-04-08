Четыре вкуса

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Луково-сельдерейный суп с грибами

Луково-сельдерейный суп с грибамиВ холодное время года можно побаловать себя тарелкой отличного ароматного и шелковистого супа-пюре. Вы не поверите, но этот суп готовится всего из нескольких ингредиентов, а получается очень вкусным!

Основных ингредиентов у нас всего три, но суп получается очень ароматным, насыщенным и сытным. Вместо белых грибов можно использовать любые другие свежие или замороженные. А если добавить к супу сливки, вкус станет еще более шелковистым :) Готовим!

Ингредиенты:

  • Лук-порей — 1 Штука
  • Сельдерей — 150 Грамм (корневой)
  • Грибы — 150 Грамм
  • Вода — 500-600 Миллилитров (или овощной бульон)
  • Соль — 0,5 Чайных ложки (по вкусу)
  • Перец черный молотый — 1-2 Щепоток (по вкусу)
  • Прованские травы — 1 Щепотка
  • Растительное масло — 2 Ст. ложки

Как приготовить

Луково-сельдерейный суп с грибами - фото шаг 11. Вот и все ингредиенты для приготовления вкусного супа (не считая специй).
Луково-сельдерейный суп с грибами - фото шаг 22. Разогреваем сотейник с растительным маслом, а пока нарезаем белую часть лука-порея. Отправляем обжариваться.
Луково-сельдерейный суп с грибами - фото шаг 33. Грибы у меня белые, замороженные. Им лучше дать оттаять. Когда лук станет мягким, отправляем к нему грибы и обжариваем до испарения жидкости.
Луково-сельдерейный суп с грибами - фото шаг 44. Очищенный корень сельдерея нарезаем маленькими кубиками.
Луково-сельдерейный суп с грибами - фото шаг 55. Добавляем к остальным ингредиентам, перемешиваем и обжарим минуты 2.
Луково-сельдерейный суп с грибами - фото шаг 66. Заливаем кипятком, добавим соль, перец и травы.
Луково-сельдерейный суп с грибами - фото шаг 77. И варим минут 20, до готовности грибов и сельдерея.
Луково-сельдерейный суп с грибами - фото шаг 88. По желанию, с помощью блендера измельчаем в пюре.
Луково-сельдерейный суп с грибами - фото шаг 99. Подаем к столу с сухариками и зеленью.
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