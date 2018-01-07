5 фруктов и ягод, которые полезно есть именно зимой

Зима и сезонные фрукты кажутся понятиями несовместимыми... но это только на первый взгляд.

Существуют "зимние" ягоды и фрукты, которые созревают в теплых краях, когд у нас уже глубокая зима. Именно поэтому они смогут принесут твоему организму максимальную пользу здесь и сейчас.

Киви

В одном киви содержится больше витамина С, чем в апельсине, а аскорбиновая кислота помогает бороться с простудными заболеваниями. Кроме этого, ягода оказывает благотворное влияние на ЖКТ, мышечную ткань и репродуктивную систему.

В киви содержится витамины С, Е, А, В1, В2, В3, В6, а также железо, магний, калий, пектины, разнообразные фруктовые кислоты.

Фейхоа

Из-за своего специфического вкуса у фейхоа не так много поклонников, но эту ягоду стоить употреблять в пищу хотя бы потому, что она является рекордсменом по содержанию йода, железа и в витамина С.

В фейхоа больше йода, чем в морепродуктах, а в кожуре ягоды содержатся сильные антиоксиданты, которые способствуют профилактике рака.

Гранат

Плоды граната созревают в октябре-декабре. Именно в это время можно сполна насладиться вкусом и получить максимальную пользу для всего организма.

Так, гранат содержит большое количество аминокислот, способствует очищению организма и нормализации работы ЖКТ.

Мандарины

Более того, плоды граната могут способствовать выздоровлению от простуды, что особенно актуально в зимнее время года.



Любимые всеми мандарины созревают в декабре-ноябре. Этот фрукт повышает аппетит, улучшает пищеварение и оказывает антимикробное действие.

Кроме этого, мандарины содержат в себе массу полезных витаминов и микроэлементов: A, D, K, фитонциды, калий, магний, натрий, железо.

Авокадо

Еще один сезонный продукт - авокадо. Этот фрукт обладает огромным количеством достоинств: снижает давление, улучшает память и снижает риск сердечных приступов, а также благотворно влияет на состояние кожи и улучшает обмен веществ.

В этом фрукте содержаться витамины В, С, А, РР, В, Е, а также олеиновая кислота, натрий, фосфор, марганец, магний и другие полезные вещества.