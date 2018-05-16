Баклажаны закусочные с чесноком и зеленью

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 кг

Чеснок – 2-3 зуб.

Майонез – 60 г

Зелень укропа

Помидор свежий (по желанию) – 4 шт.

Способ приготовления:

В этом блюде баклажаны получаются не жаренные, не пропитанные маслом, а значит более диетические. Для приготовления этого вкуснейшего витаминного блюда нам понадобится посуда (сковорода или кастрюля) с толстым дном или мультиварка с наличием программ «тушение» или «томление».

1. Для начала подготовим все овощи. Синие необходимо помыть и острым ножом тонко счистить шкурочку.

2. Складываем баклажаны в холодную посуду (без добавления жиров). Для начального парообразования можно добавить столовую ложку воды. И ставим на медленный огонь минут на 20. Важно не перетушить их. Плод должен оставаться плотным. Поэтому периодически нужно проверять овощ на готовность с помощью ножа или вилки.

Примечание: если используем мультиварку, проделываем ту же процедуру.

3. Тем временем займемся зеленью. Укроп промыть тщательно в холодной воде и просушить на полотенце. Затем мелко нарубить зелень.

4. Баклажаны готовы. Достаем их на тарелку и даем полностью остыть.

5. Пока баклажаны остывают, мы можем подготовить остальные ингредиенты. Чеснок почистить, нарубить и добавить в майонез. Тщательно перемешиваем.

6. Когда баклажаны остынут, их необходимо нарезать колечками толщиной по 2 см. Выкладываем нашу заготовку на плоское блюдо.

7. Каждое колечко синенького смазываем чесночным майонезом. Сверху посыпаем порубленной зеленью. По желанию можно дополнить блюдо колечками помидор. Лучше использовать плотные сорта (я выбрала сливку).

8. Украшаем овощную закуску тертым сыром. Синие получаются сочными, плотными, сохраняют все свои витамины и полезные свойства. Попробуйте! Приятного аппетита!