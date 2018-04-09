Вяленые лимоны

Для приготовления этого десерта вам понадобится всего три ингредиента и не больше 30 минут в сумме, если не считать того, что за вас сделает плита и духовка. Поскольку многим с детства полюбились лимонные дольки в сахаре, редакция «Со Вкусом» представляет вашему вниманию усовершенствованный рецепт. Это лучшее, что можно приготовить из лимона.
Вяленные лимоны – десерт на все случаи жизни: сладкие, но не без кислинки, нежные, с карамельным вкусом, они так и тают на языке. Лимоны в сиропе сначала запекаются в духовке при относительно низкой температуре, а после еще немного подсушиваются. Попробуйте приготовить эту сладкую закуску по нашему рецепту.
Ингредиенты
- Лимон 800 г
- Сахар 500 г
- Вода 200 мл
Приготовление
- Поставьте воду на огонь нагреваться. За это время помойте лимоны и нарежьте их на четвертинки или меньше.
- В горячую воду добавьте сахар, дайте ему раствориться и добавьте в сироп лимоны. Варите 20 минут, затем дайте остыть, снова проварите, снова дайте остыть.
- Выложите лимоны на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправьте дольки сушиться в духовку при температуре 100 градусов на 2 часа. Лучше приоткрыть дверцу, чтобы воздух циркулировал.
- Ваши лимончики почти готовы! Осталось только дать им немного подсохнуть при комнатной температуре. Это займет от 4 до 7 дней.
Лимоны в карамели долго хранятся. К тому же, они намного полезнее покупных конфет или цукатов. Кстати, если вы когда-нибудь готовили цукаты из апельсина, вы могли заметить некоторое сходство. Нарезайте лимоны крупными дольками, но можно и кружками, если хочется побольше карамельной корочки. Особенно хороши домашние лимоны в таком исполнении
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