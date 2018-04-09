Вяленые лимоны

Для приготовления этого десерта вам понадобится всего три ингредиента и не больше 30 минут в сумме, если не считать того, что за вас сделает плита и духовка. Поскольку многим с детства полюбились лимонные дольки в сахаре, редакция «Со Вкусом» представляет вашему вниманию усовершенствованный рецепт. Это лучшее, что можно приготовить из лимона.

Вяленные лимоны – десерт на все случаи жизни: сладкие, но не без кислинки, нежные, с карамельным вкусом, они так и тают на языке. Лимоны в сиропе сначала запекаются в духовке при относительно низкой температуре, а после еще немного подсушиваются. Попробуйте приготовить эту сладкую закуску по нашему рецепту.

Ингредиенты Лимон 800 г Сахар 500 г Вода 200 мл

Приготовление Поставьте воду на огонь нагреваться. За это время помойте лимоны и нарежьте их на четвертинки или меньше. В горячую воду добавьте сахар, дайте ему раствориться и добавьте в сироп лимоны. Варите 20 минут, затем дайте остыть, снова проварите, снова дайте остыть. Выложите лимоны на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправьте дольки сушиться в духовку при температуре 100 градусов на 2 часа. Лучше приоткрыть дверцу, чтобы воздух циркулировал. Ваши лимончики почти готовы! Осталось только дать им немного подсохнуть при комнатной температуре. Это займет от 4 до 7 дней. Осталось только дать им немного подсохнуть при комнатной температуре. Это займет от 4 до 7 дней.