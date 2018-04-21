Чизкейк с пряными мандаринами

Покоряющий богатством вкуса, нежный чизкейк, украшенный пряными дольками мандаринов, станет грандиозным завершающим аккордом любых посиделок. Отведав это райски вкусное творожное безумие, ваши гости решат, что вы пробыли в кухонном рабстве минимум сутки. Но, тссс! Конечно же, это не так.
О главной фишке этого пирога, пряных мандариновых долках, мы уже сказали. А вот еще одна особенность десерта — сахар демерара (он же тростниковый). Янтарного цвета кристаллы данного вида сахара обладают характерным карамельным вкусом и легким цветочным ароматом. Эти качества придают выпечке совершенно особые черты. Любому кондитеру, опытному или начинающему, стоит держать небольшой запас этой сладкой специи. Не увлекаетесь выпечкой? Попробуйте добавить ложечку к кофе — получите совсем другой вкус напитка!
Ингредиенты
- Черный шоколад 120 г
- Сливочное масло 120 г
- Тростниковый сахар 300 г
- Яйцо 5 шт.
- Миндаль 80 г
- Пшеничная мука 50 г
- Разрыхлитель 1 ч. л.
- Какао-порошок 2 ст. л.
- Творог 700 г
- Розмарин по вкусу
- Апельсин 2 шт.
- Корица по вкусу
- Мандарины 7 шт.
- Вода 100 мл
Приготовление
- Шоколад растопите на водяной бане. Миндаль смелите в муку.
- Размягченное сливочное масло взбейте со 100 г тростникового сахара. Влейте растопленный остывший шоколад и еще раз перемешайте. По одному добавьте 2 яйца. К смеси добавьте миндальную, затем пшеничную муку, разрыхлитель и какао-порошок. Перемешайте массу.
- В отдельной миске взбейте творог с оставшимися яйцами и 100 г тростникового сахара. С апельсинов снимите цедру и вмешайте в массу.
- Разъемную форму смажьте маслом, выложите в нее шоколадную массу, тщательно разровняйте. Сверху выложите творожную массу и также разровняйте. Выпекайте при 160 градусах 1 час. Верх чизкейка должен быть румяным, но внутри пирог останется подвижным. Оставьте изделие остывать в выключенной духовке. Остывший пирог поместите в холодильник на пару часов, лучше на ночь.
- Мандарины очистите от кожуры, разделите на дольки, по возможности удалите белые пленки.
- Для сиропа влейте в сотейник 100 мл воды и сок 1 апельсина. Туда же отправьте кожуру 2–3 мандаринов, веточку розмарина, палочку корицы и оставшийся сахар. Доведите до кипения, варите 4–7 минут, процедите. Залейте сиропом дольки мандаринов, накройте крышкой, оставьте до полного остывания.
- Выложите ароматные дольки на застывший чизкейк, по желанию украсьте мятой.
Свежие комментарии