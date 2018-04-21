Чизкейк с пряными мандаринами

Шоколад растопите на водяной бане. Миндаль смелите в муку.

Размягченное сливочное масло взбейте со 100 г тростникового сахара. Влейте растопленный остывший шоколад и еще раз перемешайте. По одному добавьте 2 яйца. К смеси добавьте миндальную, затем пшеничную муку, разрыхлитель и какао-порошок. Перемешайте массу.

В отдельной миске взбейте творог с оставшимися яйцами и 100 г тростникового сахара. С апельсинов снимите цедру и вмешайте в массу.

Разъемную форму смажьте маслом, выложите в нее шоколадную массу, тщательно разровняйте. Сверху выложите творожную массу и также разровняйте. Выпекайте при 160 градусах 1 час. Верх чизкейка должен быть румяным, но внутри пирог останется подвижным. Оставьте изделие остывать в выключенной духовке. Остывший пирог поместите в холодильник на пару часов, лучше на ночь.

Мандарины очистите от кожуры, разделите на дольки, по возможности удалите белые пленки.

Для сиропа влейте в сотейник 100 мл воды и сок 1 апельсина. Туда же отправьте кожуру 2–3 мандаринов, веточку розмарина, палочку корицы и оставшийся сахар. Доведите до кипения, варите 4–7 минут, процедите. Залейте сиропом дольки мандаринов, накройте крышкой, оставьте до полного остывания.