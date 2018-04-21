Четыре вкуса

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Чизкейк с пряными мандаринами

Чизкейк с пряными мандаринамиПокоряющий богатством вкуса, нежный чизкейк, украшенный пряными дольками мандаринов, станет грандиозным завершающим аккордом любых посиделок. Отведав это райски вкусное творожное безумие, ваши гости решат, что вы пробыли в кухонном рабстве минимум сутки. Но, тссс! Конечно же, это не так.

О главной фишке этого пирога, пряных мандариновых долках, мы уже сказали. А вот еще одна особенность десерта — сахар демерара (он же тростниковый). Янтарного цвета кристаллы данного вида сахара обладают характерным карамельным вкусом и легким цветочным ароматом. Эти качества придают выпечке совершенно особые черты. Любому кондитеру, опытному или начинающему, стоит держать небольшой запас этой сладкой специи. Не увлекаетесь выпечкой? Попробуйте добавить ложечку к кофе — получите совсем другой вкус напитка!

Ингредиенты

    Черный шоколад 120 г
    Сливочное масло 120 г
    Тростниковый сахар 300 г
    Яйцо 5 шт.
    Миндаль 80 г
    Пшеничная мука 50 г
    Разрыхлитель 1 ч. л.
    Какао-порошок 2 ст. л.
    Творог 700 г
    Розмарин по вкусу
    Апельсин 2 шт.
    Корица по вкусу
    Мандарины 7 шт.
    Вода 100 мл

Приготовление

  1. Шоколад растопите на водяной бане. Миндаль смелите в муку.
  2. Размягченное сливочное масло взбейте со 100 г тростникового сахара. Влейте растопленный остывший шоколад и еще раз перемешайте. По одному добавьте 2 яйца. К смеси добавьте миндальную, затем пшеничную муку, разрыхлитель и какао-порошок. Перемешайте массу.
  3. В отдельной миске взбейте творог с оставшимися яйцами и 100 г тростникового сахара. С апельсинов снимите цедру и вмешайте в массу.
  4. Разъемную форму смажьте маслом, выложите в нее шоколадную массу, тщательно разровняйте. Сверху выложите творожную массу и также разровняйте. Выпекайте при 160 градусах 1 час. Верх чизкейка должен быть румяным, но внутри пирог останется подвижным. Оставьте изделие остывать в выключенной духовке. Остывший пирог поместите в холодильник на пару часов, лучше на ночь.
  5. Мандарины очистите от кожуры, разделите на дольки, по возможности удалите белые пленки.
  6. Для сиропа влейте в сотейник 100 мл воды и сок 1 апельсина. Туда же отправьте кожуру 2–3 мандаринов, веточку розмарина, палочку корицы и оставшийся сахар. Доведите до кипения, варите 4–7 минут, процедите. Залейте сиропом дольки мандаринов, накройте крышкой, оставьте до полного остывания.
  7. Выложите ароматные дольки на застывший чизкейк, по желанию украсьте мятой.
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