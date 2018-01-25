Cалат из куриных желудков с горошком и овощами

Любовь к куриным желудочкам у меня осталась еще с детства, могу их кушать просто в отваренном виде. Если вы также любите куриные «пупочки», вам обязательно понравится этот салат, который отлично подойдет как для обеда, так и для ужина. Блюдо получается невероятно сытным, вкусным, с пикантной ноткой маринованных огурцов. Желудки лучше отварить заранее: как правильно это сделать, вы тоже узнаете из рецепта.
Состав продуктов
- 500 грамм куриных желудочков;
- одна головка репчатого лука;
- одна свежая морковь среднего размера;
- три столовых ложки консервированного зеленого горошка;
- три столовых ложки майонеза;
- 2-3 маринованных огурца;
- рафинированное подсолнечное масло – для обжаривания овощей;
- соль и черный молотый перец – по вкусу.
Изумительный салат из куриных желудков: пошаговый процесс приготовления
- Куриные желудки сначала тщательно промываем, затем выкладываем их в кастрюлю и заливаем холодной водой.
- Добавляем в воду соль, доводим до кипения и снимаем пенку.
- Убавляем огонь до минимума, накрываем кастрюлю крышкой, варим в течение 1-1,5 часов.
- Сваренным таким образом желудкам даем время остыть, затем нарезаем их соломкой (или произвольно), перекладываем в салатник.
- Маринованные огурцы разрезаем вдоль на две части, а затем режем брусочками.
- Морковь очищаем, промываем и натираем на крупной терке.
- Очищенную головку репчатого лука очищаем от шелухи и нарезаем тонкими полукольцами.
- Обжариваем подготовленные овощи на сковороде, с добавлением небольшого количества растительного масла.
- Обжаренные до готовности моркови овощи остужаем и выкладываем в салатник.
- Салат солим и перчим по вкусу, добавляем майонез и все тщательно перемешиваем.
- Убираем миску с салатом в холодильник, на 30 минут. Он должен настояться и пропитаться соками.
- Перед подачей на стол выкладываем в красивое блюдо, посыпаем сверху зеленым горошком и украшаем веточками петрушки.
Приятного всем аппетита.
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