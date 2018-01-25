Cалат из куриных желудков с горошком и овощами

Любовь к куриным желудочкам у меня осталась еще с детства, могу их кушать просто в отваренном виде. Если вы также любите куриные «пупочки», вам обязательно понравится этот салат, который отлично подойдет как для обеда, так и для ужина. Блюдо получается невероятно сытным, вкусным, с пикантной ноткой маринованных огурцов. Желудки лучше отварить заранее: как правильно это сделать, вы тоже узнаете из рецепта.

Состав продуктов

500 грамм куриных желудочков;

одна головка репчатого лука;

одна свежая морковь среднего размера;

три столовых ложки консервированного зеленого горошка;

три столовых ложки майонеза;

2-3 маринованных огурца;

рафинированное подсолнечное масло – для обжаривания овощей;

соль и черный молотый перец – по вкусу.

Изумительный салат из куриных желудков: пошаговый процесс приготовления

Куриные желудки сначала тщательно промываем, затем выкладываем их в кастрюлю и заливаем холодной водой. Добавляем в воду соль, доводим до кипения и снимаем пенку. Убавляем огонь до минимума, накрываем кастрюлю крышкой, варим в течение 1-1,5 часов. Сваренным таким образом желудкам даем время остыть, затем нарезаем их соломкой (или произвольно), перекладываем в салатник. Маринованные огурцы разрезаем вдоль на две части, а затем режем брусочками. Морковь очищаем, промываем и натираем на крупной терке. Очищенную головку репчатого лука очищаем от шелухи и нарезаем тонкими полукольцами. Обжариваем подготовленные овощи на сковороде, с добавлением небольшого количества растительного масла. Обжаренные до готовности моркови овощи остужаем и выкладываем в салатник. Салат солим и перчим по вкусу, добавляем майонез и все тщательно перемешиваем. Убираем миску с салатом в холодильник, на 30 минут. Он должен настояться и пропитаться соками. Перед подачей на стол выкладываем в красивое блюдо, посыпаем сверху зеленым горошком и украшаем веточками петрушки.

Приятного всем аппетита.