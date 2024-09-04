Готовим натуральный кетчуп на зиму

Ингредиенты
помидоры — 2 кг
лук репчатый — 2 шт.
сахар — 100 г
корица молотая — 0,5 ч.л.
чёрный перец молотый — 1/2 ч.л.
паприка — 0,5 ч.л.
гвоздика — 3–4 шт.
соль — 1 ст.л.
уксус 9 % — 20 мл.
Рецепт приготовления
Томаты нарежьте крупно.
Лук очистите от шелухи и нарежьте кубиками.
Сложите лук и помидоры в кастрюлю.
Добавьте 100 мл воды, всыпьте соль, сахар и специи, перемешайте.
Доведите смесь до кипения.
Варите 20 минут помешивая.
Простерилизуйте банку и крышку.
Пробейте все овощи блендером.
Если хотите добиться идеальной текстуры, пропустите через сито.
Доведите кетчуп до кипения, снимите с огня.
Сразу добавьте уксус, перемешайте и разлейте кетчуп горячим по банкам, закатайте крышки.
Храните в прохладном тёмном месте.
Кушать подано!
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