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Четыре вкуса

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Готовим натуральный кетчуп на зиму

Фото к рецепту: Натуральный кетчуп на зиму

Ингредиенты

помидоры — 2 кг

лук репчатый — 2 шт.

сахар — 100 г

корица молотая — 0,5 ч.л.

чёрный перец молотый — 1/2 ч.л.

паприка — 0,5 ч.л.

гвоздика — 3–4 шт.

соль — 1 ст.л.

уксус 9 % — 20 мл.

Рецепт приготовления

Томаты нарежьте крупно.

Лук очистите от шелухи и нарежьте кубиками.

Сложите лук и помидоры в кастрюлю.

Добавьте 100 мл воды, всыпьте соль, сахар и специи, перемешайте.

Доведите смесь до кипения.

Варите 20 минут помешивая.

Простерилизуйте банку и крышку.

Пробейте все овощи блендером.

Если хотите добиться идеальной текстуры, пропустите через сито.

Доведите кетчуп до кипения, снимите с огня.

Сразу добавьте уксус, перемешайте и разлейте кетчуп горячим по банкам, закатайте крышки.

Храните в прохладном тёмном месте.

Кушать подано!

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