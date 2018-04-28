Выпечка из слоеного теста может подкупить даже самого требовательного человека. Достаточно добавить фрукты с сахаром или мёдом — и вкуснейший десерт к чаю и узвару готов. Но что если отказаться от привычной начинки и подготовить потрясающий несладкий пирог? Мы точно знаем, что такая идея вас уже заинтересовала.

Слоеный пирог с тыквой и сыром входит в число самых простых и всё же самых вкусных угощений. Такой можно подать в качестве закуски на праздничный стол, упаковать детям в школу или мужу на работу. Не успеете оглянуться, а все разобрано до последнего кусочка. И вот рука уже сама тянется за вторым листом теста, и вам хочется готовить снова.

Ингредиенты Тыква 500 г Слоеное тесто 250 г Адыгейский сыр 150 г Перец чили 1 шт. Помидор 8 шт. Яйцо 2 шт. Сливки 100 мл Оливковое масло 2 ст. л. Твердый сыр 100 г Кукурузная мука 3 ст. л. Лимонная цедра 1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Паприка по вкусу Оливки 10–12 шт. Зелень 1 пуч.