Четыре вкуса

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Слоеный пирог с тыквой и сыром

Слоеный пирог с тыквой и сыром

Выпечка из слоеного теста может подкупить даже самого требовательного человека. Достаточно добавить фрукты с сахаром или мёдом — и вкуснейший десерт к чаю и узвару готов. Но что если отказаться от привычной начинки и подготовить потрясающий несладкий пирог? Мы точно знаем, что такая идея вас уже заинтересовала.

Слоеный пирог с тыквой и сыром входит в число самых простых и всё же самых вкусных угощений. Такой можно подать в качестве закуски на праздничный стол, упаковать детям в школу или мужу на работу. Не успеете оглянуться, а все разобрано до последнего кусочка. И вот рука уже сама тянется за вторым листом теста, и вам хочется готовить снова.

Ингредиенты

Тыква 500 г
Слоеное тесто 250 г
Адыгейский сыр 150 г
Перец чили 1 шт.
Помидор 8 шт.
Яйцо 2 шт.
Сливки 100 мл
Оливковое масло 2 ст. л.
Твердый сыр 100 г
Кукурузная мука 3 ст. л.
Лимонная цедра 1 ст. л.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Паприка по вкусу
Оливки 10–12 шт.
Зелень 1 пуч.

Приготовление

  1. Почистите тыкву, нарежьте небольшими кусочками. Отправьте противень с овощем в духовку на 30–35 минут запекаться при температуре 220 °С.
  2. Измельчите готовую тыкву в блендере.
  3. Смешайте яйца, сливки, оливковое масло, а также кукурузную муку миксером.
  4. Удалите семена из перца чили и измельчите его. Мелко нарежьте вяленые помидоры.
  5. Теперь соедините сливочную массу с тыквенным пюре, добавив цедру лимона, подготовленные вяленые помидоры и перец чили, а также тертый твердый сыр.
  6. Посолите и поперчите полученную массу. Добавьте паприку.
  7. Раскатайте готовое слоеное тесто. Выложите его в форму.
  8. Пересыпьте на тесто подготовленную массу. Сверху выложите тонко нарезанный адыгейский сыр.
  9. Отправьте пирог в разогретую до 190 °С духовку на 40 минут.
  10. Возьмите еще несколько вяленых помидоров, оливки и измельчите зелень, чтобы украсить пирог.
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