Выпечка из слоеного теста может подкупить даже самого требовательного человека. Достаточно добавить фрукты с сахаром или мёдом — и вкуснейший десерт к чаю и узвару готов. Но что если отказаться от привычной начинки и подготовить потрясающий несладкий пирог? Мы точно знаем, что такая идея вас уже заинтересовала.
Слоеный пирог с тыквой и сыром входит в число самых простых и всё же самых вкусных угощений. Такой можно подать в качестве закуски на праздничный стол, упаковать детям в школу или мужу на работу. Не успеете оглянуться, а все разобрано до последнего кусочка. И вот рука уже сама тянется за вторым листом теста, и вам хочется готовить снова.
Ингредиенты
- Тыква 500 г
- Слоеное тесто 250 г
- Адыгейский сыр 150 г
- Перец чили 1 шт.
- Помидор 8 шт.
- Яйцо 2 шт.
- Сливки 100 мл
- Оливковое масло 2 ст. л.
- Твердый сыр 100 г
- Кукурузная мука 3 ст. л.
- Лимонная цедра 1 ст. л.
- Соль по вкусу
- Черный перец (молотый) по вкусу
- Паприка по вкусу
- Оливки 10–12 шт.
- Зелень 1 пуч.
Приготовление
- Почистите тыкву, нарежьте небольшими кусочками. Отправьте противень с овощем в духовку на 30–35 минут запекаться при температуре 220 °С.
- Измельчите готовую тыкву в блендере.
- Смешайте яйца, сливки, оливковое масло, а также кукурузную муку миксером.
- Удалите семена из перца чили и измельчите его. Мелко нарежьте вяленые помидоры.
- Теперь соедините сливочную массу с тыквенным пюре, добавив цедру лимона, подготовленные вяленые помидоры и перец чили, а также тертый твердый сыр.
- Посолите и поперчите полученную массу. Добавьте паприку.
- Раскатайте готовое слоеное тесто. Выложите его в форму.
- Пересыпьте на тесто подготовленную массу. Сверху выложите тонко нарезанный адыгейский сыр.
- Отправьте пирог в разогретую до 190 °С духовку на 40 минут.
- Возьмите еще несколько вяленых помидоров, оливки и измельчите зелень, чтобы украсить пирог.
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