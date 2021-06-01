Щи с перловкой и двумя видами капусты

Ингредиенты
- мясной бульон - 1,5-2 л.
- капуста свежая - 200 гр.
- капуста квашеная - 200 гр.
- картофель - 3 шт.
- лук - 1 шт.
- морковь - 1 шт.
- томатная паста - 2 ст.л.
- крупа перловая - 0,5 стак.
- лист лавровый - 2 шт.
- семена укропа — 1 ст.л.
- соль
- сахар
- перец
Рецепт приготовления
Такие щи на Руси часто готовили в Пост и, конечно, на воде или овощном бульоне.
Для сытности в суп клали перловку, она делала щи гуще и вкуснее.
Сначала сварите говяжий бульон, мясо достаньте.
В готовый бульон кладем перловку и варим до полуготовности.
Можно сравить перловку отдельно и уже потом положить ее в бульон.
Пока варится перловка, подготовим овощи для щей.
Картошку почистить, нарезать соломкой и положить в бульон.
Когда картофель сварится до полуготовности положить заправку.
Для заправки обжарить лук и морковь до золотистого цвета.
Добавить томатную пасту или свежие помидоры.
Далее добавить капусту.
Для щей используется смесь свежей и квашеной капусты.
Вприм до готовности капусты - смотрите по вкусу
Выровняем вкус щей солью, сахаром и перцем.
Положим лавровый лист и сухой укроп.
Щи готовы, подавайте со сметаной, зеленью и черным хлебом.
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