Щи с перловкой и двумя видами капусты

Рецепт приготовления

Такие щи на Руси часто готовили в Пост и, конечно, на воде или овощном бульоне.

Для сытности в суп клали перловку, она делала щи гуще и вкуснее.

Сначала сварите говяжий бульон, мясо достаньте.

В готовый бульон кладем перловку и варим до полуготовности.

Можно сравить перловку отдельно и уже потом положить ее в бульон.

Пока варится перловка, подготовим овощи для щей.

Картошку почистить, нарезать соломкой и положить в бульон.

Когда картофель сварится до полуготовности положить заправку.

Для заправки обжарить лук и морковь до золотистого цвета.

Добавить томатную пасту или свежие помидоры.

Далее добавить капусту.

Для щей используется смесь свежей и квашеной капусты.

Вприм до готовности капусты - смотрите по вкусу

Выровняем вкус щей солью, сахаром и перцем.

Положим лавровый лист и сухой укроп.

Щи готовы, подавайте со сметаной, зеленью и черным хлебом.

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