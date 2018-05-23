Пирог с клубникой на скорую руку

Этот рецепт не заслуживает приписки «на скорую руку», ведь такой клубничный пирог печется еще быстрее! Очень хороший способ использовать недоеденные ягоды, тем более остальные ингредиенты настолько просты, что наверняка есть у вас под рукой.

Яркий десерт выпекается всего 30 минут: всё благодаря бисквитному заливному тесту.

Пирог можно испечь в мультиварке по методике приготовления шарлотки. В таком случае ягоды выкладывайте не поверх теста, а на дно чаши.

Ингредиенты:

яйца 2 шт.

сахар 250 г

разрыхлитель 10 г

подсолнечное масло 0,5 стак.

пшеничная мука 2,5 стак.

молоко 1 стак.

клубника 300 г

ванилин 1 щеп.

Приготовление:

В 2 стакана муки добавьте разрыхлитель и ванилин. Яйца взбейте с сахаром, добавьте молоко, масло. Соедините смесь с мукой и хорошо перемешайте. Оставшейся мукой посыпьте форму для запекания, вылейте тесто. Сверху выложите разрезанные пополам ягоды. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Сочный клубничный пирог можете подавать со взбитыми сливками или посыпать сахарной пудрой.

Рецепт быстрой выпечки выручит вас в случае нехватки времени на приготовление десерта. Поэтому не забудьте его сохранить! Приятного аппетита!