Быстрый и простой ужин без мяса

Обжарить лук до лёгкой румяности. Добавить к луку болгарский перец, пожарить ещё 3 минуты. Затем добавить помидоры,посолить и поперчить. Потушить до готовности помидоров.

Картофель нарезать кубиками и обжарить в большом количестве масла. Как картофель фри. Можно жарить картофель порциями для экономии масла. (Смотри видео рецепт)

Добавить картофель к овощам, перемешать. Вбить яйца , посолить, накрыть крышкой и готовить на маленьком огне до готовности яиц. При подаче посыпать зелёным луком или петрушкой.

Можно ещё сыром посыпать , накрыть крышкой , чтоб сыр расплавился.

Приятного аппетита.