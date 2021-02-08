Четыре вкуса

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Быстрый и простой ужин без мяса

Фото к рецепту: Быстрый и простой ужин без мяса

Ингредиенты

  • количество ингредиентов приблизительное
  • рецепт на 5-6человек:
  • картофель 700 г
  • лук 1 шт.
  • болгарский перец 1 шт
  • помидоры 2 шт
  • соль
  • перец
  • яйца 6 шт
  • масло для жарки
  • зелень для подачи
  • по желанию можно сверху посыпать сыром

Пошаговый рецепт приготовления

Обжарить лук до лёгкой румяности. Добавить к луку болгарский перец, пожарить ещё 3 минуты. Затем добавить помидоры,посолить и поперчить. Потушить до готовности помидоров.

Картофель нарезать кубиками и обжарить в большом количестве масла. Как картофель фри. Можно жарить картофель порциями для экономии масла. (Смотри видео рецепт)

Добавить картофель к овощам, перемешать. Вбить яйца , посолить, накрыть крышкой и готовить на маленьком огне до готовности яиц. При подаче посыпать зелёным луком или петрушкой.

Можно ещё сыром посыпать , накрыть крышкой , чтоб сыр расплавился.

Приятного аппетита.

Видео рецепт

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