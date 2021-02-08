Быстрый и простой ужин без мяса

Ингредиенты
- количество ингредиентов приблизительное
- рецепт на 5-6человек:
- картофель 700 г
- лук 1 шт.
- болгарский перец 1 шт
- помидоры 2 шт
- соль
- перец
- яйца 6 шт
- масло для жарки
- зелень для подачи
- по желанию можно сверху посыпать сыром
Пошаговый рецепт приготовления
Обжарить лук до лёгкой румяности. Добавить к луку болгарский перец, пожарить ещё 3 минуты. Затем добавить помидоры,посолить и поперчить. Потушить до готовности помидоров.
Картофель нарезать кубиками и обжарить в большом количестве масла. Как картофель фри. Можно жарить картофель порциями для экономии масла. (Смотри видео рецепт)
Добавить картофель к овощам, перемешать. Вбить яйца , посолить, накрыть крышкой и готовить на маленьком огне до готовности яиц. При подаче посыпать зелёным луком или петрушкой.
Можно ещё сыром посыпать , накрыть крышкой , чтоб сыр расплавился.
Приятного аппетита.
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