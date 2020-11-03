Четыре вкуса

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Вкуснейший сметанный соус

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного соуса, который понравится многим. 

Сочетание сметаны, сыра и чеснока — идеальное. Подать его можно к мясным блюдам, птице и даже запеченному картофелю. Буквально 15 минут и у вас на столе замечательное дополнение к различным блюдам. Соус получается густым и мега аппетитным. Рекомендую всем попробовать.

Нужные ингредиенты

  • 250 гр сметаны
  • 30-40 гр укропа
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка твердого или плавленного сыра
  • соль и черный молотый перец по вкусу

Начинаем процесс

  1. В первую очередь продавливаем через пресс чеснок.
  2. Затем мелко нарезаем укроп.
  3. Объединяем подготовленные ингредиенты и добавляем немного соли. Растираем все до тех пор, пока масса не пустит сок.
  4. После чего добавляем туда сметану, соль, чёрный молотый перец и сыр, предварительно натёртый на мелкой фракции тёрки. Хорошо все перемешиваем.
  5. Сметанно-чесночный соус готов его можно подавать к столу.

 

Вкуснейший сметанный соус

Приятного аппетита!

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