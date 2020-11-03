Вкуснейший сметанный соус

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного соуса, который понравится многим.
Сочетание сметаны, сыра и чеснока — идеальное. Подать его можно к мясным блюдам, птице и даже запеченному картофелю. Буквально 15 минут и у вас на столе замечательное дополнение к различным блюдам. Соус получается густым и мега аппетитным. Рекомендую всем попробовать.
Нужные ингредиенты
- 250 гр сметаны
- 30-40 гр укропа
- 3-4 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка твердого или плавленного сыра
- соль и черный молотый перец по вкусу
Начинаем процесс
- В первую очередь продавливаем через пресс чеснок.
- Затем мелко нарезаем укроп.
- Объединяем подготовленные ингредиенты и добавляем немного соли. Растираем все до тех пор, пока масса не пустит сок.
- После чего добавляем туда сметану, соль, чёрный молотый перец и сыр, предварительно натёртый на мелкой фракции тёрки. Хорошо все перемешиваем.
- Сметанно-чесночный соус готов его можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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