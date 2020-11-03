Вкуснейший сметанный соус

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного соуса, который понравится многим.

Сочетание сметаны, сыра и чеснока — идеальное. Подать его можно к мясным блюдам, птице и даже запеченному картофелю. Буквально 15 минут и у вас на столе замечательное дополнение к различным блюдам. Соус получается густым и мега аппетитным. Рекомендую всем попробовать.

Нужные ингредиенты

250 гр сметаны

30-40 гр укропа

3-4 зубчика чеснока

1 столовая ложка твердого или плавленного сыра

соль и черный молотый перец по вкусу

Начинаем процесс

В первую очередь продавливаем через пресс чеснок. Затем мелко нарезаем укроп. Объединяем подготовленные ингредиенты и добавляем немного соли. Растираем все до тех пор, пока масса не пустит сок. После чего добавляем туда сметану, соль, чёрный молотый перец и сыр, предварительно натёртый на мелкой фракции тёрки. Хорошо все перемешиваем. Сметанно-чесночный соус готов его можно подавать к столу.

Приятного аппетита!