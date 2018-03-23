Таких невероятно вкусных тефтелей, как предлагает вам сегодня «Люблю готовить», вы еще наверняка не пробовали! Куриные тефтельки в сметанной подливой получаются очень вкусные, мягкие и невероятный аромат просто по всему дому. Благодаря запеканию тефтелей в сметане они очень нежные.

Ингредиенты:

куриное филе — 700 грамм;

рис — 2 стакана;

сметана — 200 грамм;

лук — 1 штука;

чеснок — 2 зубчика;

вода — 1 стакан;

соль, перец и зелень по вкусу.

Куриные тефтельки в сметанной подливе. Пошаговый рецепт

Заранее отварите рис в подсоленной воде до полуготовности. Куриное филе пропустите через мясорубку, также лук и чеснок, можете добавить зелень или просто мелко порубить. Все хорошо перемешайте, добавьте рис, по вкусу посолите и поперчите немного. Все перемешайте и сформируйте тефтели. Тефтели выложите в форму для запекания и приготовьте подливу. Воду смешайте со сметаной, можете приправить по вкусу. Все перемешайте и залейте тефтели. Поставьте форму с тефтелями на 20 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.

Подавайте горячие тефтели с любым гарниром и с соусом, в котором тефтели готовились. Получается ну очень вкусно!

