Таких невероятно вкусных тефтелей, как предлагает вам сегодня «Люблю готовить», вы еще наверняка не пробовали! Куриные тефтельки в сметанной подливой получаются очень вкусные, мягкие и невероятный аромат просто по всему дому. Благодаря запеканию тефтелей в сметане они очень нежные.
Ингредиенты:
- куриное филе — 700 грамм;
- рис — 2 стакана;
- сметана — 200 грамм;
- лук — 1 штука;
- чеснок — 2 зубчика;
- вода — 1 стакан;
- соль, перец и зелень по вкусу.
Куриные тефтельки в сметанной подливе. Пошаговый рецепт
- Заранее отварите рис в подсоленной воде до полуготовности.
- Куриное филе пропустите через мясорубку, также лук и чеснок, можете добавить зелень или просто мелко порубить.
- Все хорошо перемешайте, добавьте рис, по вкусу посолите и поперчите немного. Все перемешайте и сформируйте тефтели.
- Тефтели выложите в форму для запекания и приготовьте подливу.
- Воду смешайте со сметаной, можете приправить по вкусу. Все перемешайте и залейте тефтели.
- Поставьте форму с тефтелями на 20 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.
Подавайте горячие тефтели с любым гарниром и с соусом, в котором тефтели готовились. Получается ну очень вкусно!
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