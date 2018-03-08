Грейпфрутово-мятный мохито

Ингредиенты:
- Грейпфрут красный — 1 шт
- Сахар — 0,3 стакана
- Вода — 1/2 стакана
- Листья мяты — 1/2 стакана
- Ром белый — 3/4 стакана
- Лед — 3 стакана
- Вода минеральная — 1 стакан
Рецепт приготовления грейпфрутово-мятного мохито:
Для начала в сотейнике доведите до кипения сахар и воду. Затем снимите с огня, добавьте листья мяты, закройте крышкой и оставьте примерно на 10 минут. Процедите в миску и охладите. Ножом для фруктов срежьте с грейпфрута цедру длинными полосками. Положите в миску и залейте ромом. Накройте и оставьте приблизительно на 30 минут.
Процедите. Аккуратно вырежьте сегменты из грейпфрута, удаляя мембраны. В каждый бокал положите 2-3 сегмента грейпфрута, добавьте 0,75 стакана льда. Отдельно смешайте 3 столовые ложки рома, 2 столовые ложки мятного сиропа и 0,25 стакана минеральной воды, влейте в бокал. Украсьте листьями мяты.
Приятного аппетита!
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