Четыре вкуса

307 369 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Золотарев
    Свежий творог прекрасно сочетается со многими продуктами: сахаром, какао, томатами, солью, изюмом, курагой, мармеладо...Что вкусного приг...
  • Максим Золотарев
    Свежий творог прекрасно сочетается со многими продуктами: сахаром, какао, томатами, солью, изюмом, курагой, мармеладо...Что вкусного приг...
  • VLADIMIR
    с рисовым уксусом, это сказкаВкусные жареные б...

Грейпфрутово-мятный мохито

Грейпфрутово-мятный мохито

Ингредиенты:

  • Грейпфрут красный — 1 шт
  • Сахар — 0,3 стакана
  • Вода — 1/2 стакана
  • Листья мяты — 1/2 стакана
  • Ром белый — 3/4 стакана
  • Лед — 3 стакана
  • Вода минеральная — 1 стакан

Рецепт приготовления грейпфрутово-мятного мохито:
Для начала в сотейнике доведите до кипения сахар и воду. Затем снимите с огня, добавьте листья мяты, закройте крышкой и оставьте примерно на 10 минут. Процедите в миску и охладите. Ножом для фруктов срежьте с грейпфрута цедру длинными полосками. Положите в миску и залейте ромом. Накройте и оставьте приблизительно на 30 минут.

Процедите. Аккуратно вырежьте сегменты из грейпфрута, удаляя мембраны. В каждый бокал положите 2-3 сегмента грейпфрута, добавьте 0,75 стакана льда. Отдельно смешайте 3 столовые ложки рома, 2 столовые ложки мятного сиропа и 0,25 стакана минеральной воды, влейте в бокал. Украсьте листьями мяты.

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
Напитки
Обсудить

Картина дня

наверх