Рецепт грузинской бозартмы из курицы

Новости СМИ2 1.Собираем все необходимые продукты.

2. Для приготовления супа понадобится стакан натурального гранатового сока, лучше для этого использовать свежие гранаты. Двух гранатов вполне достаточно для получения стакана сока и украшения готового блюда.

3. Курицу ополаскиваем водой, обсушиваем бумажными салфетками и нарезаем на куски среднего размера.

4. В кастрюле с толстым дном разогреваем сливочное масло и обжариваем куски курицы до легкой золотистой корочки.

5. Затем добавляем в кастрюлю мелко нарезанный репчатый лук.

6. Перемешиваем и тушим около 15 минут.

7. Спелые помидоры ошпариваем кипятком, очищаем от кожицы, нарезаем самыми мелкими кусочками и добавляем в кастрюлю вместе с измельченным чесноком, шафраном, целым стручком острого перца и черным молотым перцем. Готовим еще 15 минут.

8. Затем вливаем в кастрюлю гранатовый сок и часть куриного бульона. Доводим до кипения. Густоту блюда регулируем оставшимся бульоном или кипятком. Добавляем по вкусу соль. Всыпаем зелень (у меня укроп и петрушка), в идеале кинза, но мои домашние ее не любят. Готовим еще 10 минут. Хорошо бы дать супу настояться около 20-30 минут.

9. Суп готов.