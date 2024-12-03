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Четыре вкуса

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Рецепт грузинской бозартмы из курицы

Фото к рецепту: Бозартма с курицей

Ингредиенты

  • курица (средняя) — 1 шт.
  • помидоры свежие — 5 шт.
  • репчатый лук (крупный) — 1 шт.
  • чеснок — 5 зубчиков
  • гранаты — 2 шт.
  • куриный бульон — 0,5 л
  • сливочное масло — 50 г
  • шафран — 2 щепотки
  • перец красный острый — 1 стручок
  • перец черный молотый — 0,25 ч.л.
  • кинза (зелень)
  • петрушка (зелень)
  • укроп
  • соль

Фото рецепта

Бозартма с курицей: шаг 1
1. Собираем все необходимые продукты.
Бозартма с курицей: шаг 2
2. Для приготовления супа понадобится стакан натурального гранатового сока, лучше для этого использовать свежие гранаты. Двух гранатов вполне достаточно для получения стакана сока и украшения готового блюда.
Бозартма с курицей: шаг 3
3. Курицу ополаскиваем водой, обсушиваем бумажными салфетками и нарезаем на куски среднего размера.
Бозартма с курицей: шаг 4
4. В кастрюле с толстым дном разогреваем сливочное масло и обжариваем куски курицы до легкой золотистой корочки.
Бозартма с курицей: шаг 5
5. Затем добавляем в кастрюлю мелко нарезанный репчатый лук.
Бозартма с курицей: шаг 6
6. Перемешиваем и тушим около 15 минут.
Бозартма с курицей: шаг 7
7. Спелые помидоры ошпариваем кипятком, очищаем от кожицы, нарезаем самыми мелкими кусочками и добавляем в кастрюлю вместе с измельченным чесноком, шафраном, целым стручком острого перца и черным молотым перцем. Готовим еще 15 минут.
Бозартма с курицей: шаг 8
8. Затем вливаем в кастрюлю гранатовый сок и часть куриного бульона. Доводим до кипения. Густоту блюда регулируем оставшимся бульоном или кипятком. Добавляем по вкусу соль. Всыпаем зелень (у меня укроп и петрушка), в идеале кинза, но мои домашние ее не любят. Готовим еще 10 минут. Хорошо бы дать супу настояться около 20-30 минут.
Бозартма с курицей: шаг 9
9. Суп готов.
Бозартма с курицей: шаг 10
10. Разливаем суп по тарелкам, сверху посыпаем зернами граната. Подаем суп горячим со свежим хлебом или лепешками.
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