Четыре вкуса

305 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Панкратова
    На бульоне из вареной рыбы как-то странновато.. Мы в 90х годах подобное блюдо из селедочного рассола делали.Домашняя красная ...
  • Алексей
    хотя бы на чужих ошибках снимите майдауны кострюли с головы.........https://www.youtube.com/watch?v=wKBBeRcFnDYОтличное блюдо: п...
  • danil
    Отличное блюдо: п...

Ирландское имбирное печенье

Рождественское пряничное печенье со специями: имбирем, корицей и молотой гвоздикой. Простой рецепт, и очень быстро печется.

Ирландское имбирное печенье

Ингредиенты

  • 150 г сливочного масла
  • 1 стакан сахара
  • 1 яйцо
  • 2 стакана муки
  • 0.5 ч.ложки соды
  • 1 ч.ложка молотой гвоздики
  • 1 ч.ложка молотого имбиря
  • 1 ч.ложка молотой корицы
  • 1/4 ч.ложки соли

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 180 С.
  2. Взбить размягченное до комнатной температуры сливочное масло с сахаром до легкой пышной массы, добавить яйцо, еще раз взбить. Просеять муку вместе с солью, содой и специями. Добавить в масляную смесь и хорошо все перемешать.
  3. Из теста скатать шарики (брать примерно по чайной ложке с горкой), обвалять шарики в сахаре.
  4. Печь в разогретой до 180 С духовке 5-6 минут. Дать немного остыть и снять с противня до полного остывания.

Примечание:

Если подержать тесто в холодильнике 1-2 часа (можно и на несколько дней там оставить), то шарики будет легче катать.

Ссылка на первоисточник
Выпечка и десерты
1
Обсудить

Картина дня

наверх