Ирландское имбирное печенье

Рождественское пряничное печенье со специями: имбирем, корицей и молотой гвоздикой. Простой рецепт, и очень быстро печется.
Ингредиенты
- 150 г сливочного масла
- 1 стакан сахара
- 1 яйцо
- 2 стакана муки
- 0.5 ч.ложки соды
- 1 ч.ложка молотой гвоздики
- 1 ч.ложка молотого имбиря
- 1 ч.ложка молотой корицы
- 1/4 ч.ложки соли
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 180 С.
- Взбить размягченное до комнатной температуры сливочное масло с сахаром до легкой пышной массы, добавить яйцо, еще раз взбить. Просеять муку вместе с солью, содой и специями. Добавить в масляную смесь и хорошо все перемешать.
- Из теста скатать шарики (брать примерно по чайной ложке с горкой), обвалять шарики в сахаре.
- Печь в разогретой до 180 С духовке 5-6 минут. Дать немного остыть и снять с противня до полного остывания.
Примечание:
Если подержать тесто в холодильнике 1-2 часа (можно и на несколько дней там оставить), то шарики будет легче катать.
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