Рецепт вкусного щавелевого супа с фетой

щавель – 100-150 гр.

кефир – 600 мл.

фета – 100-120 гр.

огурец – 100-120 гр.

редис – 100-120 гр.

яйца – 1-2 шт.

оливковое масло – 2 ст.л.

сок лимона

соль

черный перец

Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить

Щавель нарезать и переложить в миску или кастрюлю

Залить щавель 300 мл кефира – пробить блендером до однородности

Сыр «Фета» нарезать мелким кубиком и добавить к щавелевой основе супа

Сюда же долить остатки кефира и добавить оливковое масло – все перемешать

Затем добавить по вкусу лимонный сок, соль и перец – хорошо перемешать чтобы соль растворилась

Нарезать мелким кубиком огурец, редис и отваренные яйца – добавить их в основную миску – хорошо все перемешать

Подавать сразу (если использовались охлажденные ингредиенты)

При подаче можно украсить дольками отварных яиц, ломтиками редиса и свежей зеленью