Рецепт вкусного щавелевого супа с фетой

Ингредиенты
щавель – 100-150 гр.
кефир – 600 мл.
фета – 100-120 гр.
огурец – 100-120 гр.
редис – 100-120 гр.
яйца – 1-2 шт.
оливковое масло – 2 ст.л.
сок лимона
соль
черный перец
Рецепт приготовления
Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить
Щавель нарезать и переложить в миску или кастрюлю
Залить щавель 300 мл кефира – пробить блендером до однородности
Сыр «Фета» нарезать мелким кубиком и добавить к щавелевой основе супа
Сюда же долить остатки кефира и добавить оливковое масло – все перемешать
Затем добавить по вкусу лимонный сок, соль и перец – хорошо перемешать чтобы соль растворилась
Нарезать мелким кубиком огурец, редис и отваренные яйца – добавить их в основную миску – хорошо все перемешать
Подавать сразу (если использовались охлажденные ингредиенты)
При подаче можно украсить дольками отварных яиц, ломтиками редиса и свежей зеленью
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