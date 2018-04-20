Простые и вкусные бутерброды на праздничный стол

Что может быть лучше необычного, красивого и вкусного сюрприза?! Мой брат в прошлом году решил подойти к созданию праздника для любимых женщин с креативом.

Он приготовил для них не просто подарки и букеты, а накрыл стол собственноручно сделанными бутербродами, которые он украсил цветами.

Всё, что делается от души и с творчеством, всегда запоминается! Поэтому мы подготовили для тебя 10 идей, как красиво и необычно украсить бутерброды для праздничного стола.