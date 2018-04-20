Четыре вкуса

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Простые и вкусные бутерброды на праздничный стол

Что может быть лучше необычного, красивого и вкусного сюрприза?! Мой брат в прошлом году решил подойти к созданию праздника для любимых женщин с креативом.

Он приготовил для них не просто подарки и букеты, а накрыл стол собственноручно сделанными бутербродами, которые он украсил цветами.

как украсить бутерброды

Всё, что делается от души и с творчеством, всегда запоминается! Поэтому мы подготовили для тебя 10 идей, как красиво и необычно украсить бутерброды для праздничного стола.

  1. Обычные бутерброды, но необычно украшенные: на сырной массе «распустились» бело-розовые цветы из крабовых палочек.

    Для приготовления разрежь вдоль небольшие булочки или багет. Натри плавленые сырки, отваренные вкрутую яйца, добавь мелко измельченный чеснок, майонез, соль по вкусу и хорошенько всё перемешай.

    Половинки булочек намажь сырной смесью. Тонкими пластинками нарежь крабовые палочки и выложи цветы, а середину можно сделать из зернышек консервированной кукурузы. А напоследок дополни «крабовые цветы» листочками петрушки.

    как украсить бутерброды с красной икрой

  2. А этот вариант вызывает у меня не только аппетит, но и желание сфотографировать. И, собственно, это и есть, те бутерброды, которые мой брат приготовил для жены и дочек.

    как украсить бутерброды с красной рыбой

  3. А это бутерброд со свеклой и плавленым сыром.
    Для его приготовления — запеки свеклу и мелко ее натри. Затем мелко нарежь зеленый лук. Добавь к свекле тертый плавленый сырок, нарезанный лук и черный перец по вкусу.

    Вкуснее всего сочетается эта паста с белым хлебом. А если добавить авокадо и петрушку, то получится красиво и очень необычно. А еще такими бутербродами можно угостить друзей, заглянувших в гости.

    как украсить бутерброды с икрой

  4. Божьи коровки на этих бутербродах с красной рыбой (ну и ничего, что дорого, — праздник всё-таки) легко получаются из половинок помидоров черри, разрезанных не до конца, и маслин. Черные точки на крылышках жучков, кстати, тоже из кусочков маслинок.

    как украсить бутерброды со шпротами

  5. Вкусно, полезно и очень красиво, не правда ли?

    как ускорить

  6. А это оригинальное юмористическое оформление бутербродов, которые так и называются «8 Марта». Всё, что тебе потребуется, — это хлеб, шпроты, болгарский перец, майонез, чеснок, масло растительное и петрушка.

    Тонко нарежь хлеб, обжарь его на растительном масле и натри чесноком. Затем смажь майонезом и уложи ножки из шпрот. Вырежи из перца юбочки и сапожки на каблучках и укрась петрушкой. На приготовление уйдет не больше 10 минут, при этом настроение будет просто отменное!

    как украсить бутерброды для детей

  7. Глядя на это оформление, так и хочется произнести: «Всё гениальное просто!»
    как украсить бутерброды с колбасой
  8. Еще несколько интересных идей.

    как украсить бутерброды с паштетом

  9. Сделать бутерброды на 8 Марта очень просто. Приготовление данного блюда не отнимает много времени, а такие закуски будут очень кстати на праздничном столе.

    А еще с этими бутербродами может справиться даже школьник, и порадует маму таким вкусным подарком!

    как украсить бутерброды

  10. Тяжело отказать себе в удовольствии попробовать такую несложную, но вкусную закуску. Кроме того, бутерброды или канапе отлично сочетаются со многими напитками!

    как украсить бутерброды из рыбы

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