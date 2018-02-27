Готовить в мультиварке — одно удовольствие, блюда в ней выходят особенно вкусные, а главное — все очень просто. Перловая каша с грибами в мультиварке перевернет с ног на голову ваше представление о перловке и о кашах в целом. Такой вкусной каши вы еще не пробовали — нежная и ароматная, она словно перловое облачко тает во рту. А грибы придают ей особый привкус и делают полезней и питательней. Удивляет малая калорийность при такой питательности, всего 75 Ккал. Доставайте с полки свою мультиварку, приступим к приготовлению.

Ингредиенты:

1 стакан перловой крупы;

3,5 стакана воды;

500 грамм шампиньонов;

1 лук;

2 столовые ложки оливкового масла;

соль, перец по вкусу.

Пошаговый рецепт

Крупу тщательно промоем в проточной воде, особенно хорошо оставить крупу под тонкой струйкой воды минут на 5. Так, чтобы давление не выталкивало ее за пределы емкости. Промытую крупу заливаем холодной водой и оставляем настояться на 3 часа. Набухшую перловку процеживаем и отправляем в чашу мультиварки с 3,5 стаканами воды. Лук и шампиньоны мелко нарезаем и отправляем тушиться на сковороде в оливковом масле. Тушеную смесь добавляем к крупе, солим, перчим. Выставляем режим каша и жмем кнопку Старт. Заслышав сигнал окончания приготовления, открываем мультиварку и хорошо перемешиваем нашу аппетитную кашку. Подаем к столу с пылу-жару.

Легко и просто, как и все рецепты приготовления в мультиварке. Отменный вкус и непревзойденный аромат завлекут всех обитателей вашего дома на кухню. Поторопитесь подать к столу, там уже собрались ваши домашние и пристукивают ложками в ожидании тарелки аппетитного яства. Приятного аппетита!

