Четыре вкуса

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Перловая каша с грибами в мультиварке

Нежная перловая каша с грибами в мультиварке

Готовить в мультиварке — одно удовольствие, блюда в ней выходят особенно вкусные, а главное — все очень просто. Перловая каша с грибами в мультиварке перевернет с ног на голову ваше представление о перловке и о кашах в целом. Такой вкусной каши вы еще не пробовали — нежная и ароматная, она словно перловое облачко тает во рту. А грибы придают ей особый привкус и делают полезней и питательней. Удивляет малая калорийность при такой питательности, всего 75 Ккал. Доставайте с полки свою мультиварку, приступим к приготовлению.

Ингредиенты:

  • 1 стакан перловой крупы;
  • 3,5 стакана воды;
  • 500 грамм шампиньонов;
  • 1 лук;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • соль, перец по вкусу.

Пошаговый рецепт

  1. Крупу тщательно промоем в проточной воде, особенно хорошо оставить крупу под тонкой струйкой воды минут на 5. Так, чтобы давление не выталкивало ее за пределы емкости.
  2. Промытую крупу заливаем холодной водой и оставляем настояться на 3 часа. Набухшую перловку процеживаем и отправляем в чашу мультиварки с 3,5 стаканами воды.
  3. Лук и шампиньоны мелко нарезаем и отправляем тушиться на сковороде в оливковом масле.
  4. Тушеную смесь добавляем к крупе, солим, перчим. Выставляем режим каша и жмем кнопку Старт.
  5. Заслышав сигнал окончания приготовления, открываем мультиварку и хорошо перемешиваем нашу аппетитную кашку.
    Подаем к столу с пылу-жару.

Легко и просто, как и все рецепты приготовления в мультиварке. Отменный вкус и непревзойденный аромат завлекут всех обитателей вашего дома на кухню. Поторопитесь подать к столу, там уже собрались ваши домашние и пристукивают ложками в ожидании тарелки аппетитного яства. Приятного аппетита!

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МультиваркиГарниры и соусы
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