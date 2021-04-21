Свиной шашлык в маринаде из киви

Ингредиенты
- свиная лопатка – 2 кг.
- лук – 2 гол.
- киви – 2 шт.
- свежемолотый перец
- соль
Рецепт приготовления
Нарежьте мясо кубиками со стороной 4-5 см.
Лук полукольцами. Он будет использовать только в марнинаде. Переложите мясо в посуду для маринования.
Сверху положите лук. Присыпьте его солью и разомните, чтобы он дал сок.
Каждый плод киви разрежьте на 2 части.
Извлеките мякоть из кожуры при помощи столовой ложки.
Натрите киви на тёрке. Делаем это прямо над ёмкостью для маринования, чтобы именно в неё стекла каждая капля сока киви.
Следом за киви добавьте в ёмкость для маринования достаточное количество свежемолотого перца.
Перемешайте.
Нужно, чтобы каждый кусочек мяса покрылся выделившимися из лука и киви соками, а также равномерно распределился молотый перец.
Насадите шашлык на шампуры.
Куски потолще желательно располагать в центре шампура, а более маленькие ближе к его концам.
Не стоит вместе с мясом насаживать лук, иначе он просто на просто сгорит.
В среднем шашлык готовится от 15 до 25 минут.
Запомниет, что данныйц маринад много сахара, потому следите. чтобы мясо не подгорело.
Подавать шашлы можно с овощами!
Свежие комментарии