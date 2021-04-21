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Свиной шашлык в маринаде из киви

Фото к рецепту: Свиной шашлык в маринаде из киви

Ингредиенты

  • свиная лопатка – 2 кг.
  • лук – 2 гол.
  • киви – 2 шт.
  • свежемолотый перец
  • соль

Рецепт приготовления

Нарежьте мясо кубиками со стороной 4-5 см.

Лук полукольцами. Он будет использовать только в марнинаде. Переложите мясо в посуду для маринования.

Сверху положите лук. Присыпьте его солью и разомните, чтобы он дал сок.

Каждый плод киви разрежьте на 2 части.

Извлеките мякоть из кожуры при помощи столовой ложки.

Натрите киви на тёрке. Делаем это прямо над ёмкостью для маринования, чтобы именно в неё стекла каждая капля сока киви.

Следом за киви добавьте в ёмкость для маринования достаточное количество свежемолотого перца.

Перемешайте. 

Нужно, чтобы каждый кусочек мяса покрылся выделившимися из лука и киви соками, а также равномерно распределился молотый перец.

Насадите шашлык на шампуры.

Куски потолще желательно располагать в центре шампура, а более маленькие ближе к его концам.

Не стоит вместе с мясом насаживать лук, иначе он просто на просто сгорит.

В среднем шашлык готовится от 15 до 25 минут.

Запомниет, что данныйц маринад много сахара, потому следите. чтобы мясо не подгорело.

Подавать шашлы можно с овощами!

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