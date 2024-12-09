Рецепт вкусной брускетты на новогодний стол

Ингредиенты
- багет - 1 шт.
- 1й вариант:
- крем сыр - 3 ч.л.
- язык говяжий - 80 г
- вяленые томаты - 3 шт.
- французская горчица - 3 ч.л.
- террияки - 1 ст.л.
- 2й вариант:
- крем сыр - 2 ст.л.
- варенный желток - 2 шт.
- помидор - 1 шт.
- семечки подсолнуха - 20 г
- укроп.
- 3й вариант:
- крем сыр - 2 ст.л.
- сахарная пудра - 0.
- сливки 33% - 3 ст.л.
- хурма - 1 шт.
- кокосовая стружка - 10 г
Рецепт приготовления
1й вариант брускетты:
Багет нарезаю на порционные куски и слегка обжариваю на небольшом количестве растительного масла.
Смазываю багет крем сыром, говяжий язык сворачиваю в трубочку кладу на бускетту (по 3 шт. на одну брускетту), вяленые томаты режу на полоски, кладу на язык, сверху украшаю дижонской горчицей и перед подачей несколькими капельками соуса терияки.
2й вариант брусетты:
Сырно - яичный паштет: смешиваю с помощью блендера 2 ст. л крем сыра с варенным яичным желтком и измельченным чесноком.
Эту массу отсаживаю на багет, украшаю нарезанным помидором, семенами подсолнуха и веточкой укропа.
3й вариант (сладкий):
Взбиваю с помощью блендера 2 ст. л крем сыра со сливками и сахарной пудрой.
Крем отсаживаю на багет, хурму нарезаю дольками, сворачиваю в трубочку и кладу на крем.
Сверху украшаю кокосовой стружкой.
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