Рецепт вкусной брускетты на новогодний стол

1й вариант брускетты:

Багет нарезаю на порционные куски и слегка обжариваю на небольшом количестве растительного масла.

Смазываю багет крем сыром, говяжий язык сворачиваю в трубочку кладу на бускетту (по 3 шт. на одну брускетту), вяленые томаты режу на полоски, кладу на язык, сверху украшаю дижонской горчицей и перед подачей несколькими капельками соуса терияки.

2й вариант брусетты:

Сырно - яичный паштет: смешиваю с помощью блендера 2 ст. л крем сыра с варенным яичным желтком и измельченным чесноком.

Эту массу отсаживаю на багет, украшаю нарезанным помидором, семенами подсолнуха и веточкой укропа.

3й вариант (сладкий):

Взбиваю с помощью блендера 2 ст. л крем сыра со сливками и сахарной пудрой.

Крем отсаживаю на багет, хурму нарезаю дольками, сворачиваю в трубочку и кладу на крем.

Сверху украшаю кокосовой стружкой.