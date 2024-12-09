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Четыре вкуса

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Рецепт вкусной брускетты на новогодний стол

Фото к рецепту: Брускетта на праздничный стол

Ингредиенты

  • багет - 1 шт.
  • 1й вариант:
  • крем сыр - 3 ч.л.
  • язык говяжий - 80 г
  • вяленые томаты - 3 шт.
  • французская горчица - 3 ч.л.
  • террияки - 1 ст.л.
  • 2й вариант:
  • крем сыр - 2 ст.л.
  • варенный желток - 2 шт.
  • помидор - 1 шт.
  • семечки подсолнуха - 20 г
  • укроп.
  • 3й вариант:
  • крем сыр - 2 ст.л.
  • сахарная пудра - 0. 5 ст.л.
  • сливки 33% - 3 ст.л.
  • хурма - 1 шт.
  • кокосовая стружка - 10 г

Рецепт приготовления

1й вариант брускетты:

Багет нарезаю на порционные куски и слегка обжариваю на небольшом количестве растительного масла.

Смазываю багет крем сыром, говяжий язык сворачиваю в трубочку кладу на бускетту (по 3 шт. на одну брускетту), вяленые томаты режу на полоски, кладу на язык, сверху украшаю дижонской горчицей и перед подачей несколькими капельками соуса терияки.

2й вариант брусетты:

Сырно - яичный паштет: смешиваю с помощью блендера 2 ст. л крем сыра с варенным яичным желтком и измельченным чесноком.

Эту массу отсаживаю на багет, украшаю нарезанным помидором, семенами подсолнуха и веточкой укропа.

3й вариант (сладкий):

Взбиваю с помощью блендера 2 ст. л крем сыра со сливками и сахарной пудрой.

Крем отсаживаю на багет, хурму нарезаю дольками, сворачиваю в трубочку и кладу на крем.

Сверху украшаю кокосовой стружкой.

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