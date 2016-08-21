Наливные пирожки с зелёным луком и яйцом

Описание: Вообще, наливные пироги – это палки–выручалки. Если нет ничего в холодильнике, или есть остатки, но всего по чуть-чуть, а хочется выпечки. Это то, что надо. А с начинкой, вообще нет границ фантазии.. А просты, как затылок почесать. Ну, например…….

Время приготовления: 60 минут