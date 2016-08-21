Описание: Вообще, наливные пироги – это палки–выручалки. Если нет ничего в холодильнике, или есть остатки, но всего по чуть-чуть, а хочется выпечки. Это то, что надо. А с начинкой, вообще нет границ фантазии.. А просты, как затылок почесать. Ну, например…….
Время приготовления: 60 минут
Ингредиенты для "Наливные пирожки с зелёным луком и яйцом":
- Кефир — 1 стак.
- Майонез — 1 ст. л.
- Яйцо куриное — 10 шт
- Мука пшеничная — 8 ст. л.
- Соль — 2\3 ч. л.
- Сода — 1\2 ч. л.
- Лук зеленый — 1 стак.
- Укроп — 1 ст. л.
Рецепт "Наливные пирожки с зелёным луком и яйцом":
ЧТО НАДО:
Тесто –
Кефир – 1 стакан;
Майонез – 1ст. л.;
Яйцо – 4 шт;
Мука – 8 ст. л.;
Сода – 1\2 ч. л.;
Соль - 1\3 ч. л.
Начинка-
Лук зелёный – огромный пучок ( 1 стакан порезанного);
Яйцо варёное – 6 шт;
Укроп – 1 ст. л. порезанного;
Соль – 1\3 ч. л.
КАК НАДО:
Варёные яйца, лук и укроп, порезать. Посолить. Перемешать.
Духовку включить на 200гр.
Яйца взбить с солью, добавить кефир и майонез, перемешать. Всыпать муку с содой. Замесить жидкое тесто.
Начинки и теста должно получиться примерно одинаково.
Форму (формы – на ваше усмотрение) смазать растительным маслом, вылить половину теста. Выложить начинку, залить остатками теста. Отправить в духовку.
Через 5 минут достать, посыпать кунжутом или маком, и опять в духовку. Выпекать в общей сложности 25-30 минут.
Достать, накрыть полотенцем, дать постоять минут 15, вынуть из форм.
Приятного…
Тесто –
Кефир – 1 стакан;
Майонез – 1ст. л.;
Яйцо – 4 шт;
Мука – 8 ст. л.;
Сода – 1\2 ч. л.;
Соль - 1\3 ч. л.
Начинка-
Лук зелёный – огромный пучок ( 1 стакан порезанного);
Яйцо варёное – 6 шт;
Укроп – 1 ст. л. порезанного;
Соль – 1\3 ч. л.
КАК НАДО:
Варёные яйца, лук и укроп, порезать. Посолить. Перемешать.
Духовку включить на 200гр.
Яйца взбить с солью, добавить кефир и майонез, перемешать. Всыпать муку с содой. Замесить жидкое тесто.
Начинки и теста должно получиться примерно одинаково.
Форму (формы – на ваше усмотрение) смазать растительным маслом, вылить половину теста. Выложить начинку, залить остатками теста. Отправить в духовку.
Через 5 минут достать, посыпать кунжутом или маком, и опять в духовку. Выпекать в общей сложности 25-30 минут.
Достать, накрыть полотенцем, дать постоять минут 15, вынуть из форм.
Приятного…
Свежие комментарии