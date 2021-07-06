Четыре вкуса

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Фаршированный сыром перец

Фото к рецепту: Антипасти по-советски или фаршированный сыром перец

Ингредиенты

  • 1 большая паприка (цвет по предпочтению)
  • 100 гр. плавленого сыра
  • 50 гр. твердого сыра
  • 50 гр. сливочного масла
  • 1-2 зубка чеснока

Рецепт приготовления

Срежьте у паприки плодоножку и удалите семенную коробочку.

Этой массой нафаршируйте перец и поместите на полчаса в морозилку, чтобы начинка затвердела.

Перед подачей нарежьте кружочками. Украсьте зеленью.

Отлично подойдет в качестве закуски.

Кушать подано!

Фото рецепта

Антипасти по-советски или фаршированный сыром перец: фото шаг 1Антипасти по-советски или фаршированный сыром перец: фото шаг 2Антипасти по-советски или фаршированный сыром перец: фото шаг 3Антипасти по-советски или фаршированный сыром перец: фото шаг 4
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