Фаршированный сыром перец

Ингредиенты
- 1 большая паприка (цвет по предпочтению)
- 100 гр. плавленого сыра
- 50 гр. твердого сыра
- 50 гр. сливочного масла
- 1-2 зубка чеснока
Рецепт приготовления
Срежьте у паприки плодоножку и удалите семенную коробочку.
Натрите на крупной терке сыры и смешайте их со сливочным маслом и пропущенным через давилку чесноком до однородной массы.
Этой массой нафаршируйте перец и поместите на полчаса в морозилку, чтобы начинка затвердела.
Перед подачей нарежьте кружочками. Украсьте зеленью.
Отлично подойдет в качестве закуски.
Кушать подано!
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