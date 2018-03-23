Четыре вкуса

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Пюре из зеленого горошка с мятой и базиликом

Зеленый горошек – не варено- консервированный, а именно свежий, пахнущий летом, ну максимум замороженный – сейчас продается в каждом магазине. Вам нужно лишь выбрать фирму, которая нравится больше всего, – остальное пара пустяков. Готовится горошек мгновенно и прекрасно сочетается с мятой и базиликом. Такое пюре можно есть просто так, намазывать на хлеб или смешивать с запеченными овощами.

Пюре из зеленого горошка с мятой и базиликом

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 400 г замороженного зеленого горошка
  • 1 зубчик чеснока
  • маленький пучок мяты
  • 3–4 веточки базилика
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • щепотка сахара
  • соль, свежемолотый черный перец
  • оливковое масло «экстра вирджин» для подачи

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Горошек залейте большим количеством кипящей воды и оставьте, пока готовите все остальное.

Шаг 2

Чеснок очистите, раздавите плоской стороной лезвия ножа и очень мелко порубите.

Шаг 3

У базилика и мяты удалите стебли (они не понадобятся). Листья мелко порубите, примерно 1/3 отложите. В сковороде растопите масло, положите сахар, чеснок и 2/3 зелени, готовьте на среднем огне 30 сек.

Шаг 4

Откиньте горошек на дуршлаг и переложите в сковороду с чесноком и зеленью. Перемешайте, закройте крышкой и готовьте на среднем огне до мягкости горошка, 3–5 мин.

– в зависимости от сорта.

Шаг 5

Горячий горошек растолките толкушкой в грубое или гладкое пюре, по желанию. Приправьте солью, перцем и оливковым маслом по вкусу. Добавьте отложенную измельченную зелень, перемешайте и подавайте.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

С зеленым горошком хорошо сочетаются яркие специи: зира, куркума, кориандр, чили. Только будьте осторожны – не переборщите, чтобы нежный вкус горошка не потерялся за ароматами пряностей.

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