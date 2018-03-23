Пюре из зеленого горошка с мятой и базиликом

Зеленый горошек – не варено- консервированный, а именно свежий, пахнущий летом, ну максимум замороженный – сейчас продается в каждом магазине. Вам нужно лишь выбрать фирму, которая нравится больше всего, – остальное пара пустяков. Готовится горошек мгновенно и прекрасно сочетается с мятой и базиликом. Такое пюре можно есть просто так, намазывать на хлеб или смешивать с запеченными овощами.