Пюре из зеленого горошка с мятой и базиликом

Зеленый горошек – не варено- консервированный, а именно свежий, пахнущий летом, ну максимум замороженный – сейчас продается в каждом магазине. Вам нужно лишь выбрать фирму, которая нравится больше всего, – остальное пара пустяков. Готовится горошек мгновенно и прекрасно сочетается с мятой и базиликом. Такое пюре можно есть просто так, намазывать на хлеб или смешивать с запеченными овощами.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 400 г замороженного зеленого горошка
- 1 зубчик чеснока
- маленький пучок мяты
- 3–4 веточки базилика
- 2 ст. л. сливочного масла
- щепотка сахара
- соль, свежемолотый черный перец
- оливковое масло «экстра вирджин» для подачи
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Горошек залейте большим количеством кипящей воды и оставьте, пока готовите все остальное.
Шаг 2
Чеснок очистите, раздавите плоской стороной лезвия ножа и очень мелко порубите.
Шаг 3
У базилика и мяты удалите стебли (они не понадобятся). Листья мелко порубите, примерно 1/3 отложите. В сковороде растопите масло, положите сахар, чеснок и 2/3 зелени, готовьте на среднем огне 30 сек.
Шаг 4
Откиньте горошек на дуршлаг и переложите в сковороду с чесноком и зеленью. Перемешайте, закройте крышкой и готовьте на среднем огне до мягкости горошка, 3–5 мин.– в зависимости от сорта.
Шаг 5
Горячий горошек растолките толкушкой в грубое или гладкое пюре, по желанию. Приправьте солью, перцем и оливковым маслом по вкусу. Добавьте отложенную измельченную зелень, перемешайте и подавайте.
ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
С зеленым горошком хорошо сочетаются яркие специи: зира, куркума, кориандр, чили. Только будьте осторожны – не переборщите, чтобы нежный вкус горошка не потерялся за ароматами пряностей.
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