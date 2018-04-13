Брокколи под соусом

Брокколи — низкокалорийный овощ. Хотя он появился на наших столах не так давно, успел основательно прижиться. Из брокколи готовят супы, запеканки, добавляют в различные мясные блюда.

Этот теплый салат идеален для тех, кто хочет перейти на правильное питание — в таком блюде есть всё необходимое и при этом минимум калорий! Так что если вы хотите, чтобы стрелочка сдвинулась влево, стоит взять его на заметку

Приготовление Разделите брокколи на соцветия, хорошенько вымойте. Вскипятите воду, слегка подсолите и отварите брокколи около 10 минут. Отварите яйца. Пропустите чеснок через пресс. Разотрите с помощью блендера или вилки обезжиренный творог с чесноком, йогуртом, солью и перцем. Выложите соцветия на тарелку и полейте полученным соусом. Разрежьте яйца на четвертинки и выложите на брокколи.

Несмотря на кажущуюся простоту блюдо получается очень вкусным. Можете дополнить салат свежими овощами, которые вам нравятся.