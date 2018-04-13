Четыре вкуса

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Брокколи под соусом

Брокколи под соусом

Брокколи — низкокалорийный овощ. Хотя он появился на наших столах не так давно, успел основательно прижиться. Из брокколи готовят супы, запеканки, добавляют в различные мясные блюда.

Этот теплый салат идеален для тех, кто хочет перейти на правильное питание — в таком блюде есть всё необходимое и при этом минимум калорий! Так что если вы хотите, чтобы стрелочка сдвинулась влево, стоит взять его на заметку

Ингредиенты

Приготовление

  1. Разделите брокколи на соцветия, хорошенько вымойте. Вскипятите воду, слегка подсолите и отварите брокколи около 10 минут.брокколи под соусом
  2. Отварите яйца. Пропустите чеснок через пресс. Разотрите с помощью блендера или вилки обезжиренный творог с чесноком, йогуртом, солью и перцем.брокколи под соусом
  3. Выложите соцветия на тарелку и полейте полученным соусом.брокколи под соусом
  4. Разрежьте яйца на четвертинки и выложите на брокколи.брокколи под соусомброкколи под соусом
Несмотря на кажущуюся простоту блюдо получается очень вкусным. Можете дополнить салат свежими овощами, которые вам нравятся.
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