Делаем дома соус Песто

До чего же он мне нравится! И никогда не надоедает. А есть его можно с чем угодно.

Итальянцы, конечно, предпочитают с пастой. А я — со всякой едой: и с бутербродами, и с жареными овощами, и с рыбой, и с мясом. Правда, сама никогда не готовила. Думала, сложно. Но… как выяснилось, приготовить этот изумительный соус достаточно просто.

Домашний соус песто внесёт нотку разнообразия в любое привычное домашнее блюдо. Будем есть и радоваться.

Ингредиенты:

3 полных, туго наполненных листьями базилика, чашки

2/3 стакана кедровых орехов

5 зубчиков чеснока

2/3 чашки сыра пармезан, тертого

2/3 чашки оливкового масла

морская соль 1/4 чайной ложки

Приготовление:

Все сухие ингредиенты (без масла) кладём в кухонный комбайн.

Нажимаем на кнопку от 4 до 5 раз, продукты должны иметь такой вид, как на картинке ниже. То есть, измельчаем, но не в кашу.

А теперь медленно добавляем оливковое масло

Включаем комбайн и медленно капаем масло в отверстие крышки пока соус не станет нужной консистенции. По собственному желанию соус можно сделать совсем гладким или мелкими кусочками.

Перекладываем содержимое в банку. Закрываем плотно крышкой. Всё.

Песто можно хранить в холодильнике до 10 дней. Можно заморозить в герметичном контейнере и хранить дольше.