Салат с беконом и овощами «Ёлочка»

Сытный, вкусный и яркий салат из доступных продуктов. Готовить просто и быстро!-

1. Для украшения салата, я нарезала половину огурца тонкими кружочками.

2. Вторую половину огурца нарезала соломкой.

3. Окорок в/к нарезаем маленькими кубиками.

4. Вареные яйца очищаем и отделяем желтки от белков, натираем на мелкой терке.

5. Репчатый лук нарезаем кубиками и заливаем горячей водой. Добавляем лимонный сок или столовый уксус (9%) и добавляем щепотку сахара. После охлаждения, воду сливаем через сито, лук охлаждаем.

6. Смешиваем в миске: лук, бекон и нарезанный соломкой огурец. Добавляем соль и по желанию перец, немного майонеза, столько, чтобы при оформлении, салат не развалился.

7. Формируем из подготовленных продуктов елочку. Я формировала в формочке. Смазала формочку майонезом и выложила тертый яичный белок, сверху немного посолила, и немного смазала майонезом.

8. На белок равномерно раскладываем смесь бекона с овощами.

9. Посыпаем тертым желтком и смазываем майонезом. Чтобы лучше извлечь из формочки и не нарушить формовку, салат охлаждают.

10. Затем переворачиваем салат на сервировочное блюдо и обкладываем тонкими, кружочками огурца. Вместо клея у меня майонез. Украшаем елочку по своему вкусу.

У меня для украшения салата - помидорчики черри и дольки мандаринов.

С наступающим Новым Годом Вас!