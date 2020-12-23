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Салат с беконом и овощами «Ёлочка»

Фото к рецепту: Салат с беконом и овощами елочка

Ингредиенты

  • бекон (в/к) — 250 г
  • огурец (свежий, длинный) — 1 шт
  • лук репчатый — 1 шт
  • сахар — 1 щепот.
  • лимон (или 9% уксус - )
  • яйцо куриное (вареное) — 2 шт
  • майонез (оливковый) — 100 г
  • помидоры черри (для украшения) — 4 шт
  • мандарин (для украшения) — 1 шт
  • перец черный —
  • соль —

Пошаговый рецепт приготовления

Сытный, вкусный и яркий салат из доступных продуктов. Готовить просто и быстро!-

1. Для украшения салата, я нарезала половину огурца тонкими кружочками.

2. Вторую половину огурца нарезала соломкой.

3. Окорок в/к нарезаем маленькими кубиками.

4. Вареные яйца очищаем и отделяем желтки от белков, натираем на мелкой терке.

5. Репчатый лук нарезаем кубиками и заливаем горячей водой. Добавляем лимонный сок или столовый уксус (9%) и добавляем щепотку сахара. После охлаждения, воду сливаем через сито, лук охлаждаем.

6. Смешиваем в миске: лук, бекон и нарезанный соломкой огурец. Добавляем соль и по желанию перец, немного майонеза, столько, чтобы при оформлении, салат не развалился.

7. Формируем из подготовленных продуктов елочку. Я формировала в формочке. Смазала формочку майонезом и выложила тертый яичный белок, сверху немного посолила, и немного смазала майонезом.

8. На белок равномерно раскладываем смесь бекона с овощами.

9. Посыпаем тертым желтком и смазываем майонезом. Чтобы лучше извлечь из формочки и не нарушить формовку, салат охлаждают.

10. Затем переворачиваем салат на сервировочное блюдо и обкладываем тонкими, кружочками огурца. Вместо клея у меня майонез. Украшаем елочку по своему вкусу.

У меня для украшения салата - помидорчики черри и дольки мандаринов.

С наступающим Новым Годом Вас!

Пошаговые фото рецепта

Салат с беконом и овощами " елочка": фото шаг 1Салат с беконом и овощами " елочка": фото шаг 2Салат с беконом и овощами " елочка": фото шаг 3Салат с беконом и овощами " елочка": фото шаг 4Салат с беконом и овощами " елочка": фото шаг 5Салат с беконом и овощами " елочка": фото шаг 6Салат с беконом и овощами " елочка": фото шаг 7Салат с беконом и овощами " елочка": фото шаг 8Салат с беконом и овощами " елочка": фото шаг 9

 

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