Салат с беконом и овощами «Ёлочка»

Ингредиенты
- бекон (в/к) — 250 г
- огурец (свежий, длинный) — 1 шт
- лук репчатый — 1 шт
- сахар — 1 щепот.
- лимон (или 9% уксус - )
- яйцо куриное (вареное) — 2 шт
- майонез (оливковый) — 100 г
- помидоры черри (для украшения) — 4 шт
- мандарин (для украшения) — 1 шт
- перец черный —
- соль —
Пошаговый рецепт приготовления
Сытный, вкусный и яркий салат из доступных продуктов. Готовить просто и быстро!-
1. Для украшения салата, я нарезала половину огурца тонкими кружочками.
2. Вторую половину огурца нарезала соломкой.
3. Окорок в/к нарезаем маленькими кубиками.
4. Вареные яйца очищаем и отделяем желтки от белков, натираем на мелкой терке.
5. Репчатый лук нарезаем кубиками и заливаем горячей водой. Добавляем лимонный сок или столовый уксус (9%) и добавляем щепотку сахара. После охлаждения, воду сливаем через сито, лук охлаждаем.
6. Смешиваем в миске: лук, бекон и нарезанный соломкой огурец. Добавляем соль и по желанию перец, немного майонеза, столько, чтобы при оформлении, салат не развалился.
7. Формируем из подготовленных продуктов елочку. Я формировала в формочке. Смазала формочку майонезом и выложила тертый яичный белок, сверху немного посолила, и немного смазала майонезом.
8. На белок равномерно раскладываем смесь бекона с овощами.
9. Посыпаем тертым желтком и смазываем майонезом. Чтобы лучше извлечь из формочки и не нарушить формовку, салат охлаждают.
10. Затем переворачиваем салат на сервировочное блюдо и обкладываем тонкими, кружочками огурца. Вместо клея у меня майонез. Украшаем елочку по своему вкусу.
У меня для украшения салата - помидорчики черри и дольки мандаринов.
С наступающим Новым Годом Вас!
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