Приготовление десерта «Мандарины в белом шоколаде».

А вот и еще один рецепт для новогоднего стола. На этот раз это вкусный десерт с мандаринками, конечно :), и нежным кремом из белого шоколада. Из указанного количества ингредиентов получается 4-5 порций десерта.

Пусть наступыющий Новый Год, друзья, для всех будет радостным, счастливым и вкусным! :)