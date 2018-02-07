Четыре вкуса

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Мандарины в белом шоколаде

Десерт «Мандарины в белом шоколаде».
Ингредиенты:
  • белый шоколад - 200 г
  • сливки 20% жирности - 150 г
  • натуральный несладкий йогурт без наполнителей - 250 г
  • мандарины без косточек - 6-7 шт.
А также:
  • черный шоколад и / или измельченные орешки - по вкусу
Десерт «Мандарины в белом шоколаде». Ингредиенты.

Приготовление десерта «Мандарины в белом шоколаде».

А вот и еще один рецепт для новогоднего стола. На этот раз это вкусный десерт с мандаринками, конечно :), и нежным кремом из белого шоколада. Из указанного количества ингредиентов получается 4-5 порций десерта.
Пусть наступыющий Новый Год, друзья, для всех будет радостным, счастливым и вкусным! :)

Белый шоколад и сливки.
Готовим крем. В небольшую кастрюлю выложить поломанный шоколад, влить сливки. Поставить на маленький огонь и, помешивая, полностью растопить шоколад. До кипения смесь доводить не нужно.
Добавляем йогурт к шоколаду.
Растопленный шоколад и сливки полностью остудить. Добавить несладкий натуральный йогурт…
Перемешиваем шоколадную смесь с йогуртом.
… и перемешать венчиком до однородности. Готовый крем поместить на 1-2 часа. в холодильник, чтобы он схватился.
Выкладываем крем и дольки мандаринов.
А тем временем следует подготовить мандарины. Дольки мандаринов следует очистить от прожилок. Я очистила еще от пленочек, но это не обязательно. Десертную посуду поочередно заполнить кремом и дольками мандаринов.
Десерт «Мандарины в белом шоколаде» готов.
Сверху посыпать тертым шоколадом и / или измельченными орешками.
Десерт «Мандарины в белом шоколаде» готов. Подавать десерт охлажденным.

Приятного аппетита!

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Выпечка и десерты
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