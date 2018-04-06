Печенье «хризантемы» из детства

или печенье «через мясорубку»

Ингредиенты:

— 1 ст. сахара

— 3 яйца

— 0,5 ч.л. соды + уксус или лимонный сок для гашения

— 250 гр. масла или маргарина

— 2,5-3 ст. муки

Приготовление:

Масло или маргарин разрезать на несколько частей и дать постоять чтобы хорошо размягчился. В большой миске начинать(лучше миксером) взбивать яйца с сахаром, добавить погашенную соду, ещё раз взбить, затем положить масло(или маргарин) и как можно мельче его порубить, затем снова взбивать, пока всё не станет однородным! Можно потихоньку добавлять муку! Добавляем до тех пор, пока тесто удобно взбивать миксером, затем добавляем понемногу оставшуюся муку, но мешать продолжаем ложкой!

Когда ложкой тоже становится трудно мешать, вываливаем тесто в оставшуюся муку(немного муки отодвигаем в сторону,-добавим при необходимости) и начинаем уже вымешивать руками! Тесто НЕ должно быть эластичным! Оно останется мягким, но не должно липнуть к рукам. Если всё ещё липнет, добавляйте ещё немного муки(из отложенной) и вымешайте, после пары повторов оно станет, как на фото!

Готовое тесто надо накрыть пленкой и убрать в холодильник.

Тем временем включаем духовку, разогреваем до 200 градусов. Прикручиваем мясорубку! Противень посыпаем мукой или выстелаем бумагой и достаем тесто из холодильника и отрезаем примерно четверть, остальное ставим обратно в холодильник.

Тесту придаем форму «колбаски» и начинаем пропускать через мясорубку. Когда тесто начинает выходить, ждем, пока оно опустится сантиметров на 5-7 и тогда рукой его приподнимаем снизу и срезаем ножом. Таким образом получается правильная форма!-пушистый цветок и основание.Кладем его на противень. Чтобы след. «цветок» тоже получился красивым, надо счистить остатки теста с «решетки» мясорубки! Когда тесто в мясорубке заканчивается, добавляем ещё из холодильника и продолжаем! Старайтесь делать всё быстрее чтобы тесто не начало таять на столе и терять форму!

ной пудрой!

Когда противень наполнен, ставим в духовку и следим за готовностью! Среднее время приготовления 35-40 минут.

Остывшие печенья можно посыпать сахар