Ингредиенты:
- Смесь перцев по вкусу
- Кориандр 2 ч. ложки
- Уксус винный 10 мл
- Соль 1,5 ч. ложки
- Сахар 2 ст. ложки
- Шампиньоны 500 г
- Томатный сок ,5 л
Описание рецепта:
Я обожаю томатный соус с грибами. Причем больше мне нравится готовить этот соус именно с шампиньонами. Хотя, если бы в наших широтах можно было собрать лисички, то с этими грибами соус получился бы намного вкуснее. Консервированные грибы не подойдут, только свежие.
Чем мне нравятся шампиньоны в соусе? Ну, во-первых, они имеют специфический вкус, который не имеют лесные грибы. Во-вторых, они очень быстро готовятся. Их, по сравнению с лесными братьями, не нужно предварительно варить.
Обращаю внимание: в указанных ингредиентах пропорции указаны условные и ориентировочные. Вы, если решитесь готовить, по ходу приготовления, ориентируйтесь на вкус. Если любите менее острую пищу, не добавляйте измельченный красный перец. Если нравится сладкий соус, добавьте больше сахара и паприку. Вкусно, если добавить лаврушку и гвоздичку. Одним словом, я показываю основной рецепт. А там уже – все в руках хозяек.
Этот томатный соус с грибами подойдет к любому блюду. Он очень вкусен с гречневой кашей, с макаронами.Даже картофель-пюре этот соус сделает особенным. Кстати, он также может быть заправкой для томатного грибного супа. И главное: этот соус без добавок и консервантов, ведь он – домашнего приготовления.
Этапы приготовления:
1) Томатный сок вылить на сухую, слегка подогретую сковороду. Довести до кипения, непрерывно помешивая, на большом огне. После огонь убавить. В кипящий томат добавить сахар, соль и немного винного уксуса. Оставить кипеть на слабом огне под накрытой крышкой минут 7-10. Периодически помешивать.
2) В томатную массу добавить зерна кориандра, измельченный черный, красный, душистый и белый перец. Тушить до загустения. Когда массы станет в два раз меньше первоначального количества, можно добавлять следующий ингредиент.
3) Измельчить шампиньоны. По рецепту грибы нужно измельчить, насколько это позволяют возможности. Но мне нравится, когда грибы чувствуются в соусе. Я режу их дольками.
4) Добавить грибы в томатную массу. Накрыть крышку и на очень маленьком огне тушить минут 10. Обязательно соус во время приготовления постоянно мешать, чтобы масса не пригорела.
Готово! Соус переложить в соусник и подать к столу.
Свежие комментарии