Я обожаю томатный соус с грибами. Причем больше мне нравится готовить этот соус именно с шампиньонами. Хотя, если бы в наших широтах можно было собрать лисички, то с этими грибами соус получился бы намного вкуснее. Консервированные грибы не подойдут, только свежие.

Чем мне нравятся шампиньоны в соусе? Ну, во-первых, они имеют специфический вкус, который не имеют лесные грибы. Во-вторых, они очень быстро готовятся. Их, по сравнению с лесными братьями, не нужно предварительно варить.

Обращаю внимание: в указанных ингредиентах пропорции указаны условные и ориентировочные. Вы, если решитесь готовить, по ходу приготовления, ориентируйтесь на вкус. Если любите менее острую пищу, не добавляйте измельченный красный перец. Если нравится сладкий соус, добавьте больше сахара и паприку. Вкусно, если добавить лаврушку и гвоздичку. Одним словом, я показываю основной рецепт. А там уже – все в руках хозяек.

Этот томатный соус с грибами подойдет к любому блюду. Он очень вкусен с гречневой кашей, с макаронами.

Этапы приготовления:

1) Томатный сок вылить на сухую, слегка подогретую сковороду. Довести до кипения, непрерывно помешивая, на большом огне. После огонь убавить. В кипящий томат добавить сахар, соль и немного винного уксуса. Оставить кипеть на слабом огне под накрытой крышкой минут 7-10. Периодически помешивать. 2) В томатную массу добавить зерна кориандра, измельченный черный, красный, душистый и белый перец. Тушить до загустения. Когда массы станет в два раз меньше первоначального количества, можно добавлять следующий ингредиент. 3) Измельчить шампиньоны. По рецепту грибы нужно измельчить, насколько это позволяют возможности. Но мне нравится, когда грибы чувствуются в соусе. Я режу их дольками. 4) Добавить грибы в томатную массу. Накрыть крышку и на очень маленьком огне тушить минут 10. Обязательно соус во время приготовления постоянно мешать, чтобы масса не пригорела. Готово! Соус переложить в соусник и подать к столу.

Даже картофель-пюре этот соус сделает особенным. Кстати, он также может быть заправкой для томатного грибного супа. И главное: этот соус без добавок и консервантов, ведь он – домашнего приготовления.