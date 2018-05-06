Четыре вкуса

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Салат из арбузной редьки

Рекомендую попробовать очень вкусный, сочный и красивый салат из редьки с яблоком. Для этого салата можно использовать обычную редьку, но все же лучше купить арбузную. Нет, не переживайте, она без косточек, просто мякоть у арбузной редьки красивого розово-красного цвета, и на вкус она слегка сладковата. В общем, попробуйте, вкусненько)))))

Салат из редьки - рецепт

Ингредиенты:

  • 1 редька - 300 гр.
  • 1 кисло-сладкое яблоко
  • 1 маленькая луковица
  • растительное масло
  • соль

Рецепт этого салата из редьки невероятно простой и быстрый, он содержит всего три основных ингредиента: редька, яблоко и лук.

  1. Итак, редьку очищаем от кожуры, трем на крупной терке.
  2. Снимаем кожуру с яблока и также трем на крупной терке.
  3. Соединяем тертую редьку с тертым яблоком. Интересно, что сок редьки слегка окрашивает и само яблоко.
  4. Добавляем в салат 1 столовую ложку мелко резанного репчатого лука, весной-летом кладем зеленый лук.
  5. Слегка солим и заправляем растительным маслом салат из арбузной редьки.
  6. Салат получается о-о-очень сочным и вкусным. В него также можно добавить 70-80 гр. тертого корня сельдерея, но это, конечно, на любителя
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