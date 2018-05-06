Салат из арбузной редьки

Рекомендую попробовать очень вкусный, сочный и красивый салат из редьки с яблоком. Для этого салата можно использовать обычную редьку, но все же лучше купить арбузную. Нет, не переживайте, она без косточек, просто мякоть у арбузной редьки красивого розово-красного цвета, и на вкус она слегка сладковата. В общем, попробуйте, вкусненько)))))

Ингредиенты:

1 редька - 300 гр.

1 кисло-сладкое яблоко

1 маленькая луковица

растительное масло

соль

Рецепт этого салата из редьки невероятно простой и быстрый, он содержит всего три основных ингредиента: редька, яблоко и лук.