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Четыре вкуса

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Луковые котлеты с манкой

Луковые котлеты с манкой

Хочу поделиться замечательным рецептом блюда из лука под названием: луковые котлеты с манкой. Вас должен порадовать этот чудо-рецепт: ведь для тех, кто не употребляет мясо, луковые котлеты в томатном соусе — просто находка. Котлеты из лука очень нежные, и многие, кто впервые их пробует, не всегда догадываются, из чего все таки они приготовлены: на вкус, как мясные, но при этом в них нет ни грамма мяса.

Так и произошло с моим мужем: он не мог определить из чего они, но попросил, чтобы готовила ему их каждый день.

Ингредиенты:

  • крупа манная — 100 грамм;
  • лук — 0,5 килограмма;
  • сок томатный — 1,5 стакана;
  • 3 зубчика чеснока;
  • яйца куриные — 2 штуки;
  • перец, соль, куркума — по вашему вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Луковые котлеты с манкой. Пошаговый рецепт

  1. Начнем с лука. Нарежем его как можно мельче. Возьмем глубокую миску: в ней и будем замешивать массу. Смешиваем лук с манкой, вбиваем два яйца и трем на мелкой терке чеснок. Все это перемешиваем, добавляем соль и перец по вкусу. В рецепте нет муки: для пикантности и цвета (желтоватого) возможно добавить 0,5 чайной ложки куркумы. Оставляем на пару минут: даем манке набухнуть. Мука нам не понадобится, поэтому дадим манке время впитать лишнюю влагу и сок.
  2. Самое время приготовить сковороду, налить подсолнечное масло и разогреть. Смочив руки, лепим котлеты тех форм, которые вы предпочитаете. Обжариваем котлеты без мяса с двух сторон до золотистой корочки. Зажаривать не стоит: достаточно, чтобы котлетки держали форму. Выкладываем в сотейник.
  3. После того, как пожарилась последняя котлета, выливаем на сковороду томатный сок. Даем ему немного подогреться и заливаем наши вегетарианские котлеты в сотейнике.

Выливать томатный сок просто в сотейник не стоит, так как ингредиенты должны быть почти одной температуры.

  1. Накрываем крышкой и оставляем тушить минут 15 на маленьком огне. Если вышло так, что томатного сока у вас нет — не проблема. Его можно заменить или томатным соусом, или кетчупом. Только предварительно разведите их кипяченой водой до необходимой консистенции.
  2. В конце приготовления бросьте в кастрюлю лавровый лист — он придаст аромат котлетам. Котлетки из лука готовы.

Вкусные овощные котлеты замечательно подавать с гречкой, рисом или картофельным пюре. Они настолько нежные и аппетитные что просто тают во рту. Лук для котлет можно использовать как старый, так и молодой. Также можете готовить котлеты с разными начинками. Если, например, у вас нет необходимого количества манки, добавьте муку — это никак не повлияет на конечный результат. Поэтому готовить можно круглый год. Блюдо имеет много достоинств: доступность, бюджетность и простота.

Красноштан Ольга

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