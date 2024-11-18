Рецепт татарского супа «Элеш» с капустой

Ингредиенты
- для бульона
- говядина (с косточкой) — 700 г
- лук репчатый — 1 шт.
- сельдерей черешковый — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- лист лавровый — 1 шт.
- перец душистый — 6 шт.
- перец чили — 0,5 шт
- соль
- для порции супа на одного человека
- бульон — 200 мл
- картофель — 1 шт.
- морковь — 0,5 шт.
- капуста — 100 г
- лук красный маринованный для подачи — 1 шт.
Рецепт приготовления
Основа супа прозрачный наваристый бульон и в него кладутся порции отдельно сваренных овощей.
Все это сдабривается свежим луком, зеленью и перцем.
Сварить наваристый бульон из говядины.
Для вкуса и аромата при варке добавить лук, морковь, сельдерей, душистый перец, чили, лавровый лист.
Мясо вытащить и нарезать на порционные кусочки.
Бульон процедить, овощи из бульона удалить.
Картофель нарезать крупно, я нарезаю пополам, морковь колечками, капусту крупными пластинами.
Для супа нужно отдельно сварить сначала крупно нарезанный картофель, затем морковь и капусту.
Можно отлить часть бульона и сварить в нём.
А можно овощи сварить в воде.
Но не варить в том бульоне, который подаётся как основа Элеша!
Отдельно маринуется тонко нарезанный лук.
Его нужно промыть водой и добавить по щепотке соль, сахар и немного сока лимона.
Такой лук подаётся при подаче, он кладётся прямо в горячий суп.
Подаётся суп Элеш так:
В пиалку кладутся сваренные картофель, кусочки моркови, капусты и мясо.
Затем наливается горячий наваристый бульон.
В суп добавить хорошую щепоть маринованного лука.
Посыпать зеленью.
Кушать подано!
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