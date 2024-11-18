Рецепт татарского супа «Элеш» с капустой

Основа супа прозрачный наваристый бульон и в него кладутся порции отдельно сваренных овощей.

Все это сдабривается свежим луком, зеленью и перцем.

Сварить наваристый бульон из говядины.

Для вкуса и аромата при варке добавить лук, морковь, сельдерей, душистый перец, чили, лавровый лист.

Мясо вытащить и нарезать на порционные кусочки.

Бульон процедить, овощи из бульона удалить.

Картофель нарезать крупно, я нарезаю пополам, морковь колечками, капусту крупными пластинами.

Для супа нужно отдельно сварить сначала крупно нарезанный картофель, затем морковь и капусту.

Можно отлить часть бульона и сварить в нём.

А можно овощи сварить в воде.

Но не варить в том бульоне, который подаётся как основа Элеша!

Отдельно маринуется тонко нарезанный лук.

Его нужно промыть водой и добавить по щепотке соль, сахар и немного сока лимона.

Такой лук подаётся при подаче, он кладётся прямо в горячий суп.

Подаётся суп Элеш так:

В пиалку кладутся сваренные картофель, кусочки моркови, капусты и мясо.

Затем наливается горячий наваристый бульон.

В суп добавить хорошую щепоть маринованного лука.

Посыпать зеленью.

Кушать подано!