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Четыре вкуса

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Рецепт татарского супа «Элеш» с капустой

Фото к рецепту: Татарский суп "элеш" с капустой

Ингредиенты

  • для бульона
  • говядина (с косточкой) — 700 г
  • лук репчатый — 1 шт.
  • сельдерей черешковый — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • лист лавровый — 1 шт.
  • перец душистый — 6 шт.
  • перец чили — 0,5 шт
  • соль
  • для порции супа на одного человека
  • бульон — 200 мл
  • картофель — 1 шт.
  • морковь — 0,5 шт.
  • капуста — 100 г
  • лук красный маринованный для подачи — 1 шт.

 Рецепт приготовления

Основа супа прозрачный наваристый бульон и в него кладутся порции отдельно сваренных овощей.

Все это сдабривается свежим луком, зеленью и перцем.

Сварить наваристый бульон из говядины.

Для вкуса и аромата при варке добавить лук, морковь, сельдерей, душистый перец, чили, лавровый лист.

Мясо вытащить и нарезать на порционные кусочки.

Бульон процедить, овощи из бульона удалить.

Картофель нарезать крупно, я нарезаю пополам, морковь колечками, капусту крупными пластинами.

Для супа нужно отдельно сварить сначала крупно нарезанный картофель, затем морковь и капусту.

Можно отлить часть бульона и сварить в нём.

А можно овощи сварить в воде.

Но не варить в том бульоне, который подаётся как основа Элеша!

Отдельно маринуется тонко нарезанный лук.

Его нужно промыть водой и добавить по щепотке соль, сахар и немного сока лимона.

Такой лук подаётся при подаче, он кладётся прямо в горячий суп.

Подаётся суп Элеш так:

В пиалку кладутся сваренные картофель, кусочки моркови, капусты и мясо.

Затем наливается горячий наваристый бульон.

В суп добавить хорошую щепоть маринованного лука.

Посыпать зеленью.

Кушать подано!

Фото рецепта

Татарский суп "элеш" с капустой: шаг 1
Татарский суп "элеш" с капустой: шаг 2
Татарский суп "элеш" с капустой: шаг 3
Татарский суп "элеш" с капустой: шаг 4
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